Ο Άντρος Καυκαλιάς, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ και πρώην βουλευτής του κόμματος, διαδέχεται στην ηγεσία της Επαρχιακής Οργάνωσης τον Γιώργο Τ. Γεωργίου.

Η σύνθεση της νέας Επαρχιακής Επιτροπής

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, τη νέα Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ Λεμεσού απαρτίζουν, κατά αλφαβητική σειρά, οι:

Δημήτρης Αγησιλάου

Παναγιώτης Αθηνή

Γιώργος Αλεξάνδρου

Παναγιώτα Αποστόλου

Σάββας Αριστείδου

Πάμπος Αυγουστή

Αχιλλέας Αχιλλέως

Γιώργος Αψιώτης

Νίκη Βασιλείου

Λάκης Γαβριήλ

Βίκη Γρηγορίου

Τόνια Γρηγορίου

Λευτέρης Δημοσθένους

Εύρος Δρουσιώτης

Λευτέρης Ελευθερίου

Γιώργος Επαμεινώνδα

Ευδόκιμος Ευαγόρου

Αργεντούλα Ιωάννου

Στυλιανός Ιωάννου

Πήτερ Ιωσήφ

Χρίστος Καζαμίας

Νικόλας Καλογήρου

Γιώργος Καραβάς

Στάλω Καραβία

Άντρος Καυκαλιάς

Πέτρος Κλεάνθους

Στέλιος Κυπριανού

Κωνσταντία Κωστή

Αβραάμ Λουκά

Λοίζος Μαυρουδή

Ανθούλα Μενελάου

Φωτεινή Μιχαηλίδου-Χρίστου

Νένατ Μπογκτάνοβιτς

Μαρίνα Νικολάου

Στέλιος Νικολάου

Κυριάκος Ξυδιά

Πέτρος Πετεβίνου

Ανδρέας Σκαρπάρης

Νικολέττα Σοφοκλέους

Γιώργος Στεφάνου

Στέφος Στεφάνου

Μαρία Συγγέρη Χριστοδούλου

Γιάγκος Σωκράτους

Μιχάλης Σωκράτους

Νίκος Τσαγγάρη

Ιωάννα Φικάρδου

Κάρλος Φούττη

Γιώργος Χατζηστυλλή

Εφραίμ Χρίστου

Απόστολος Ψαράς

Το βιογραφικό του νέου επαρχιακού γραμματέα

Ο Άντρος Καυκαλιάς γεννήθηκε το 1971 στη Λεμεσό και είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Ανέπτυξε πολιτική δράση από τα νεανικά του χρόνια, διατελώντας, μεταξύ άλλων, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ.

Από το 2012 είναι μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Λεμεσού, από το 2015 μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και από το 2021 μέλος του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος.

Διετέλεσε βουλευτής για τρεις θητείες, από το 2011 έως το 2026, δημοτικός σύμβουλος Λεμεσού από το 2006 έως το 2011 και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου από το 2003 έως το 2009.

Επαγγελματικά δραστηριοποιήθηκε στην ασφαλιστική βιομηχανία από το 1999 έως το 2016, ως ασφαλιστικός σύμβουλος και πράκτορας.

Στο επίκεντρο στεγαστικό και κυκλοφοριακό

Στην 28η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη συμμετείχαν περίπου 300 αντιπρόσωποι από τις Κομματικές Ομάδες Βάσης του ΑΚΕΛ Λεμεσού, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο γενικός γραμματέας του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών πραγματοποιήθηκε απολογισμός της δράσης της Επαρχιακής Οργάνωσης κατά την τελευταία πενταετία, με τις παρεμβάσεις των αντιπροσώπων να επικεντρώνονται στην ανάγκη εκσυγχρονισμού και ανανέωσης της οργανωτικής και πολιτικής δουλειάς του κόμματος.

Η Συνδιάσκεψη ολοκληρώθηκε με την έγκριση του σχεδίου πολιτικής απόφασης, καθώς και υπομνημάτων για το κυκλοφοριακό, το στεγαστικό, την ύπαιθρο και την αγροτική οικονομία.