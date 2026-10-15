Γιάννης Λαουρής: «Είναι πολύ ανθυγιεινό για τη δημοκρατία να ξεκινά περισσότερο από έναν χρόνο πριν η προεδρολογία και η πόλωση των κομμάτων» (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» με τον Γιάννη Σεϊτανίδη, ο κ. Λαουρής ανέφερε ότι η πρόωρη έναρξη της συζήτησης για τις προεδρικές εκλογές μπορεί να οδηγήσει σε πόλωση και να δυσκολέψει την επίτευξη συναινέσεων στη Βουλή.

«Είναι πολύ ανθυγιεινό για τη δημοκρατία να ξεκινά περισσότερο από έναν χρόνο πριν η προεδρολογία και η πόλωση των κομμάτων», δήλωσε, προσθέτοντας ότι σήμερα υπάρχει συνεργασία μεταξύ πολλών κομμάτων προς όφελος του τόπου. Όπως ανέφερε, όταν αρχίσει η προεδρολογία, θα δημιουργηθούν πολιτικοί διαχωρισμοί που ενδέχεται να δυσχεράνουν τη συνεργασία και να εμποδίσουν τη Βουλή να λειτουργεί προς όφελος των πολιτών.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η προετοιμασία για τις προεδρικές εκλογές θα ήταν προτιμότερο να αρχίζει έξι, επτά ή οκτώ μήνες πριν από τη διεξαγωγή τους.

Οι επαφές με το Άλμα και τα μικρότερα κόμματα

Ο κ. Λαουρής διέψευσε ότι οι συναντήσεις του Φειδία Παναγιώτου και της ομάδας του με άλλα κόμματα αφορούν την προεδρολογία, διευκρινίζοντας ότι ο ίδιος δεν ήταν παρών στις συγκεκριμένες επαφές. Όπως είπε, στόχος είναι η ευρύτερη συνεργασία για θέματα που αφορούν τους πολίτες και την ευημερία του τόπου.

Αναφερόμενος στο Άλμα, σημείωσε ότι πρόκειται για δύο μικρά κοινοβουλευτικά κόμματα με παρόμοιες απόψεις σε αρκετά ζητήματα, τα οποία επιδιώκουν καλύτερο συντονισμό. Πρόσθεσε ότι η συνάντηση με το Άλμα είχε χαρακτήρα γνωριμίας και έκφρασης ετοιμότητας για συνεργασία, χωρίς να έχει συμφωνηθεί κάποια συγκεκριμένη κοινή πρωτοβουλία.

Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε θέματα πάταξης της διαφθοράς και επιθυμούν να στηρίζουν τις σχετικές πρωτοβουλίες η μία της άλλης, είτε ξεχωριστά είτε από κοινού.

Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας είπε επίσης ότι πραγματοποιούνται επαφές με κόμματα εκτός Βουλής, μεταξύ των οποίων οι Οικολόγοι, το Βολτ, η ΕΔΕΚ και οι κυνηγοί. Εξήγησε ότι στόχος είναι να προωθούνται προτάσεις και θέσεις των μικρότερων κομμάτων, εφόσον υπάρχει συμφωνία με την Άμεση Δημοκρατία.

Ειδικότερα για τους Οικολόγους, ανέφερε ότι διαθέτουν μακρά λίστα προτάσεων νόμου που δεν προωθήθηκαν, αρκετές από τις οποίες υιοθετεί και προωθεί το κόμμα του. Για τους κυνηγούς σημείωσε ότι έχουν θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τα οποία η Άμεση Δημοκρατία επιθυμεί επίσης να προωθήσει.

Ο κ. Λαουρής υπογράμμισε ότι το κόμμα του δεν αντιμετωπίζει τις μικρότερες πολιτικές δυνάμεις ως ανταγωνιστές, προσφέροντάς τους τεχνογνωσία, εμπειρία και γνώσεις σε θέματα μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να ενισχύσουν την παρουσία και την επικοινωνία τους. «Δεν σκεφτόμαστε ανταγωνιστικά, δεν σκεφτόμαστε ποσοστά, δεν σκεφτόμαστε εκλογές», ανέφερε.

«Μετασυστημικοί» και όχι «αντισυστημικοί»

Αναφερόμενος στον χαρακτηρισμό της Άμεσης Δημοκρατίας ως αντισυστημικού κόμματος, ο κ. Λαουρής δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιεί ο ίδιος τον συγκεκριμένο όρο, αλλά ότι τον αποδίδουν στο κόμμα άλλοι. Όπως είπε, ο όρος που θεωρεί καταλληλότερος είναι «μετασυστημικοί», καθώς, όπως εξήγησε, στόχος είναι η αλλαγή του συστήματος προς το καλύτερο.

Επικαλέστηκε την επιστήμη των συστημάτων, σημειώνοντας ότι η κατανόηση των αλληλοσυνδέσεων μεταξύ των στοιχείων ενός συστήματος είναι απαραίτητη για την αλλαγή του. Πρόσθεσε ότι οι συνεργασίες μεταξύ των κομμάτων είναι αναγκαίες για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Όπως ανέφερε, η Άμεση Δημοκρατία δεν απορρίπτει την πολιτική αντιπαράθεση, αλλά θεωρεί ότι τα κόμματα πρέπει να συνεργάζονται όταν αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον των πολιτών. Εξέφρασε, παράλληλα, τη διαφωνία του με την πρακτική κομμάτων να αντιτίθενται σε θέσεις άλλων κομμάτων απλώς για να διατηρούν τη διαφορετικότητά τους, ακόμη και όταν αυτό, κατά την άποψή του, είναι αντίθετο με το συμφέρον των πολιτών.

Πρόταση για μείωση του εκλογικού ορίου

Ερωτηθείς κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρξει κοινή κάθοδος μικρότερων κομμάτων στις προεδρικές ή στις βουλευτικές εκλογές, ο κ. Λαουρής απάντησε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν αποτελεί τον στόχο των επαφών τους.

Όπως είπε, επιδίωξη είναι η ενίσχυση της πολυφωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η Άμεση Δημοκρατία προτίθεται να επανακαταθέσει πρόταση νόμου για τη μείωση του ποσοστού που απαιτείται για την είσοδο ενός κόμματος στη Βουλή, το οποίο σήμερα ανέρχεται στο 3,6%.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μείωση του ορίου θα μπορούσε να επιτρέψει σε περισσότερα μικρά κόμματα να εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο.

Ακούστε την παρέμβαση του Γιάννη Λαούρη στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΟΥΡΗΣ 15-10-2026