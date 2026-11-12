«Ενότητα α λα... Τσαουσέσκου»: Άνοιξε πυρ κατά του Καρούσου ο Γιώργος Παμπορίδης - «Ο Συναγερμός είναι φως και όχι σκοτάδι»

Σε σημερινή του ανάρτηση, ο Γιώργος Παμπορίδης εξαπολύει επίθεση κατά αξιωματούχων του κόμματος, χωρίς να τους κατονομάζει, καταγγέλλοντας προσπάθεια επιβολής σιωπής στα στελέχη και στην κοινοβουλευτική ομάδα, την ώρα που, όπως υποστηρίζει, οι ίδιοι διεξάγουν προεκλογική εκστρατεία υπέρ του υποψηφίου της επιλογής τους.

«Παρακολουθώ με λύπη τις θλιβερές κινήσεις και δηλώσεις κάποιων αξιωματούχων του κόμματος», αναφέρει ο κ. Παμπορίδης, ο οποίος στη συνέχεια χρησιμοποιεί ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.

«Αφού κατάπιαν την κάμηλο των εκβιασμών, αφού προσπάθησαν να επιβάλουν ομερτά στα στελέχη και στην κοινοβουλευτική ομάδα λες και είμαστε το κόμμα του Τσαουσέσκου και ενώ επιδίδονται οι ίδιοι από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα σε προεκλογική για τον εκλεκτό τους, "ολοφύρονται" τάχα για την ενότητα όταν ιστορικά στελέχοι του κόμματος τοποθετούνται δημόσια και τους χαλούν το αφήγημα», σημειώνει. Ο πρώην υπουργός Υγείας και βουλευτής Λευκωσίας, καταλήγει κατηγορώντας τους συγκεκριμένους αξιωματούχους ότι με τη στάση τους προσβάλλουν τις αρχές και τις αξίες του Δημοκρατικού Συναγερμού.

«Προσβάλλουν με τη στάση τους κάθε αρχή και αξία του Συναγερμού. Κρίμα για την ιστορία μας. Ο Συναγερμός είναι φως και όχι σκοτάδι», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τι προηγήθηκε με την ανάρτηση Καρούσου

Η σημερινή τοποθέτηση Παμπορίδη έρχεται ως απάντηση στη χθεσινή ανάρτηση του αντιπροέδρου του ΔΗΣΥ, Γιάννη Καρούσου, ο οποίος έθεσε ζήτημα τήρησης ίσων αποστάσεων από πρόσωπα που έχουν υπηρετήσει σε υψηλά κρατικά και κομματικά αξιώματα.

Η παρέμβαση Καρούσου έγινε μετά τη δημόσια στήριξη που εξέφρασαν ο Χάρης Γεωργιάδης και η Στέλλα Κυριακίδου προς τον Γιώργο Παμπορίδη, ενόψει της εσωκομματικής αναμέτρησης για την επιλογή του υποψηφίου του ΔΗΣΥ στις προεδρικές εκλογές. Ο αντιπρόεδρος του κόμματος ανέφερε ότι η εσωκομματική εκλογή αποτελεί δημοκρατική διαδικασία, στην οποία κάθε μέλος έχει δικαίωμα να υποστηρίζει τον υποψήφιο της επιλογής του. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι όσοι ανέλαβαν υψηλά αξιώματα με τη στήριξη του ΔΗΣΥ έχουν αυξημένη υποχρέωση να διαφυλάττουν την ενότητά του και να τηρούν ίσες αποστάσεις στις δημόσιες παρεμβάσεις τους.

«Η παρουσίαση προσωπικών επιλογών ως "μονόδρομου" και οι υπαινιγμοί αποχώρησης ή αποχής από τον κοινό αγώνα θέτουν σε κίνδυνο αυτή την ενότητα», ανέφερε ο κ. Καρούσος. Μάλιστα, απέδωσε την ευθύνη για ενδεχόμενα εσωκομματικά ρήγματα σε όσους επιλέγουν τέτοιες πρακτικές, επισημαίνοντας ότι η απόφαση της κομματικής βάσης πρέπει να γίνει σεβαστή από όλους.

«Η βάση δεν ανήκει σε κανέναν. Αποφασίζει ελεύθερα και η απόφασή της απαιτεί σεβασμό από όλους, χωρίς όρους και τελεσίγραφα», κατέληξε στη χθεσινή του ανάρτηση ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ.