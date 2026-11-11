Στηρίζει Παμπορίδη η Στέλλα Κυριακίδου στις εσωκομματικές εκλογές του ΔΗΣΥ: «Δεν μπορώ να παραμείνω σιωπηλή»

Η κ. Κυριακίδου αναφέρει ότι η πρόσφατη περιπέτεια της υγείας της δεν της επιτρέπει να συμμετάσχει με φυσική παρουσία στην εσωκομματική διαδικασία, ωστόσο θεωρεί ότι δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλή σε μια κρίσιμη περίοδο για την παράταξη.

Όπως σημειώνει, η αναμέτρηση της 28ης Νοεμβρίου δεν αφορά μόνο την επιλογή του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028, αλλά αγγίζει την ταυτότητα, τις αρχές και το μέλλον της παράταξης.

«Με αυτά τα κριτήρια στηρίζω τον Γιώργο Παμπορίδη»

Η κ. Κυριακίδου αναφέρεται στη μακρόχρονη συνεργασία της με τον κ. Παμπορίδη, ιδιαίτερα κατά την προώθηση και εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ).

Όπως αναφέρει, κατά τη συνεργασία τους διαπίστωσε την προσήλωσή του στους στόχους, την ικανότητά του να διαβουλεύεται και να οικοδομεί κοινωνικές συμμαχίες, αλλά και την ετοιμότητά του να υπερασπίζεται τις πολιτικές του θέσεις.

«Αυτές τις αρχές τις έζησα πρώτο χέρι μέσα από τη διαχρονική σχέση μου με τον Γιώργο Παμπορίδη και είναι με αυτά τα κριτήρια που στηρίζω την υποψηφιότητά του», αναφέρει.

Προσθέτει ότι ο κ. Παμπορίδης, όταν βρέθηκε σε θέση ευθύνης, επέλεξε να αναζητά λύσεις και να εκφράζει τις θέσεις του με διαφάνεια και σεβασμό στη διαφορετική άποψη.

«Ένας ΔΗΣΥ που να εμπνέει ξανά εμπιστοσύνη»

Στην ανάρτησή της η Στέλλα Κυριακίδου εκφράζει την άποψη ότι ο Γιώργος Παμπορίδης εκφράζει την προοπτική ενός ΔΗΣΥ που μπορεί να ανακτήσει την αξιοπιστία του μέσα από πολιτικές συμπεριφορές και πρακτικές που εμπνέουν ξανά εμπιστοσύνη στην κοινωνία.

Καταλήγοντας, εύχεται η παράταξη να εξέλθει ενισχυμένη από τις εσωκομματικές εκλογές και να κερδίσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών.