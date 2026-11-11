Τι δείχνουν οι δύο δημοσκοπήσεις για το χρίσμα του ΔΗΣΥ και πού θα ποντάρουν Αβέρωφ και Παμπορίδης ως την κάλπη

Ίδιος νικητής, άλλη απόσταση

Η διαφορά είναι 34 μονάδες στη μέτρηση του Alpha και 23 σε εκείνη του «Φιλελεύθερου». Η απόκλιση αφορά κυρίως τον Παμπορίδη, στο 20% στη μία έρευνα και στο 28% στην άλλη, ενώ ο Νεοφύτου κινείται σε στενό εύρος, από 51% έως 54%.

Η EXPLORER ρώτησε 560 ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ από τις 26 έως τις 29 Οκτωβρίου, αμέσως μετά την επίσημη υποβολή των υποψηφιοτήτων, και κατέγραψε χωριστά τα μέλη του κόμματος, όπου η εικόνα ήταν σχεδόν ίδια, 50% έναντι 27%. Η Rai μέτρησε σε δύο κύματα, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, με 581 Συναγερμικούς ερωτηθέντες συνολικά, πριν και μετά την απόσυρση της Αννίτας Δημητρίου. Διαφέρει και η κατανομή όσων δεν επιλέγουν κανέναν από τους δύο: στον «Φιλελεύθερο» το 11% απαντά «κανένας» και το 9% δεν έχει αποφασίσει, ενώ στον Alpha οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 12%, το 8% δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει και το 4% επιλέγει λευκό ή άκυρο.

Η συμμετοχή ως κλειδί

Σημαντικό είναι ότι το προβάδισμα του Νεοφύτου μεγαλώνει όσο στενεύει το εκλογικό σώμα. Σε όσους δηλώνουν στη Rai ότι θα ψηφίσουν σίγουρα, η διαφορά ανεβαίνει στο 59% έναντι 24%, ενώ το ποσοστό των βέβαιων ψηφοφόρων αυξήθηκε από 56% τον Σεπτέμβριο σε 60% τον Οκτώβριο. Αντίθετα, στους Συναγερμικούς που μάλλον ή σίγουρα δεν θα προσέλθουν, ο Νεοφύτου πέφτει στο 31% και ο Παμπορίδης στο 7%.

Οι Συναγερμικοί του Χριστοδουλίδη

Η μεγαλύτερη απόκλιση των δύο ερευνών αφορά τους Συναγερμικούς που ψήφισαν Νίκο Χριστοδουλίδη στον πρώτο γύρο του 2023. Στον «Φιλελεύθερο» επιλέγουν κατά 47% τον Παμπορίδη και μόλις κατά 18% τον Νεοφύτου, με έναν στους τέσσερις να μην επιλέγει κανέναν. Στον Alpha εμφανίζονται σχεδόν μοιρασμένοι, με 35% έναντι 33%. Οι δύο έρευνες συμφωνούν ότι εδώ βρίσκεται το ισχυρότερο ακροατήριο του Παμπορίδη, όχι όμως στο μέγεθος του πλεονεκτήματός του.

Στην άλλη πλευρά, ο Νεοφύτου συσπειρώνει όσους τον ψήφισαν το 2023, με 63% στον Alpha και 58% στον «Φιλελεύθερο», αν και το 14% και το 19% αντίστοιχα στρέφεται σήμερα στον αντίπαλό του.

Στη μέτρηση του «Φιλελεύθερου» ο Νεοφύτου προηγείται σε όλες τις επαρχίες, με τη μεγαλύτερη διαφορά στην Πάφο, όπου παίρνει 67% έναντι 10%, και στην Αμμόχωστο. Ο Παμπορίδης πλησιάζει περισσότερο στη Λευκωσία, την επαρχία του, όπου η διαφορά περιορίζεται στο 48% έναντι 33%. Στον Alpha, ο Νεοφύτου συγκεντρώνει 69% στις ηλικίες 18 έως 29, ενώ ο Παμπορίδης καταγράφει το καλύτερο ποσοστό του, 31%, στις ηλικίες 50 έως 59.

Το σχέδιο Νεοφύτου

Η τακτική του τέως προέδρου προκύπτει τόσο από τους αριθμούς όσο και από όσα έχει πει ο ίδιος. Με γραπτή δήλωση στα τέλη Οκτωβρίου ανακοίνωσε ότι ως την κάλπη θα δώσει προτεραιότητα στην επαφή με τα μέλη και όχι σε δημόσιες συζητήσεις, τις οποίες θεωρεί ότι υπονομεύουν την ενότητα. Με προβάδισμα που μεγαλώνει στους βέβαιους ψηφοφόρους, το ζητούμενο για το επιτελείο του είναι η κινητοποίηση στις επαρχίες όπου είναι ισχυρός και η αποφυγή αντιπαραθέσεων που θα έδιναν βήμα στον αντίπαλό του. Το μήνυμα που επαναλαμβάνει είναι η ενότητα της παράταξης και η αλλαγή της σημερινής διακυβέρνησης.

Το σχέδιο Παμπορίδη

Ο Παμπορίδης, που στο podcast του «Φιλελεύθερου» στις αρχές Νοεμβρίου χαρακτήρισε τις δημοσκοπήσεις υπερτιμημένες και ζήτησε να ερμηνεύονται πολιτικά, προσπαθεί να μετακινήσει τη συζήτηση από το ποιος προηγείται στο ποιος μπορεί να κερδίσει τις Προεδρικές. Σε αυτή τη γραμμή κινήθηκε χθες στο podcast «FUSE», υποστηρίζοντας ότι τις εκλογές του 2023 τις έχασε ο Νεοφύτου και ότι θα χάσει και τις επόμενες.

Στον ίδιο στόχο εντάσσονται οι δημόσιες στηρίξεις που συγκεντρώνει, παρά το μορατόριουμ δηλώσεων που έθεσε η Πινδάρου για τα στελέχη. Ο τέως αναπληρωτής πρόεδρος Χάρης Γεωργιάδης μίλησε χθες στον Omega για «ανατροπή των τετελεσμένων» και η πρώην Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου έγραψε σήμερα ότι ο Παμπορίδης μπορεί να βοηθήσει το κόμμα να ανακτήσει την αξιοπιστία του. Παράλληλα κρατά ανοιχτές τις διαχωριστικές γραμμές με τον αντίπαλό του για το ΓεΣΥ και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Το βασικό του στοίχημα είναι οι Συναγερμικοί που ψήφισαν Χριστοδουλίδη και η Λευκωσία, εκεί όπου οι μετρήσεις τού δίνουν τις καλύτερες επιδόσεις. Το ερώτημα είναι πόσοι από αυτούς είναι μέλη με δικαίωμα ψήφου και πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν στις 28 Νοεμβρίου.