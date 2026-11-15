Η πρόσφατη δημοσκόπηση για τις προεδρικές εκλογές του 2028, παρότι ήρθε εξαιρετικά νωρίς στον πολιτικό κύκλο ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για το ποιο θα είναι το εύρος των εν δυνάμει ή υποθετικών υποψηφίων για την Προεδρία, επί της ουσίας οδηγεί την κοινωνία να καταναλώνει δημοσκοπικά ευρήματα χωρίς ουσιαστικά υποψηφίους, εκτός προφανώς της υποψηφιότητας του Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο σημερινός Πρόεδρος εδώ και πολύ καιρό επιμένει ότι είναι νωρίς να γίνεται οποιαδήποτε συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Η κυβέρνησή του όμως δεν μπορεί να αντιμετωπίζει την πολιτική πραγματικότητα σαν να μην έχει ήδη αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Οι δημόσιες τοποθετήσεις του Προέδρου, οι κινήσεις στο κομματικό πεδίο, όλο το πλαίσιο των διορισμών σε καίριες θέσεις κα...
Στον αστερισμό των προεδρικών επικοινωνιακών παιγνίων - Παίζει τις τύχες μας στα ζάρια μιας δεύτερης πενταετίας ο Νίκος Χριστοδουλίδης
Το παράδοξο δεν είναι ότι προετοιμάζεται για μια δεύτερη θητεία αλλά το γεγονός ότι επιχειρεί να εμφανίζεται ως ο τελευταίος που ενδιαφέρεται για τις εκλογές, την ώρα που οι πολιτικές του κινήσεις, οι κυβερνητικές αποφάσεις και οι σχέσεις που επιχειρεί να οικοδομήσει με τα κόμματα ή, κυρίως, να διευκρινίσει τι σκέφτονται και τι σχεδιασμούς έχουν παραπέμπουν σε μια στρατηγική με σαφή εκλογικό ορίζοντα
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