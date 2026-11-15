Στον αστερισμό των προεδρικών επικοινωνιακών παιγνίων - Παίζει τις τύχες μας στα ζάρια μιας δεύτερης πενταετίας ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Η πρόσφατη δημοσκόπηση για τις προεδρικές εκλογές του 2028, παρότι ήρθε εξαιρετικά νωρίς στον πολιτικό κύκλο ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για το ποιο θα είναι το εύρος των εν δυνάμει ή υποθετικών υποψηφίων για την Προεδρία, επί της ουσίας οδηγεί την κοινωνία να καταναλώνει δημοσκοπικά ευρήματα χωρίς ουσιαστικά υποψηφίους, εκτός προφανώς της υποψηφιότητας του Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο σημερινός Πρόεδρος εδώ και πολύ καιρό επιμένει ότι είναι νωρίς να γίνεται οποιαδήποτε συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Η κυβέρνησή του όμως δεν μπορεί να αντιμετωπίζει την πολιτική πραγματικότητα σαν να μην έχει ήδη αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Οι δημόσιες τοποθετήσεις του Προέδρου, οι κινήσεις στο κομματικό πεδίο, όλο το πλαίσιο των διορισμών σε καίριες θέσεις κα...