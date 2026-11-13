Κυριάκος Κενεβέζος στο ΠΟΛcast για τις προεδρικές: «Ο Χριστοδουλίδης εκπροσωπεί καλύτερα το Κέντρο από τους ίδιους τους κεντρώους;»

Επισημαίνοντας ότι ο κεντρώος χώρος πρέπει να διαμορφώσει μια συγκροτημένη πολιτική πρόταση και να αποκτήσει έναν ισχυρό εκφραστή, ο κ. Κενεβέζος υποδεικνύει ότι η ευθύνη αυτή θα μπορούσε να αναληφθεί από τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο, εφόσον αποφασίσει να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Κενεβέζος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωπικής εμπλοκής, θέτοντας το ερώτημα: «Μπορεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης να εκφράζει σήμερα καλύτερα τον χώρο του Κέντρου από ό,τι ο ίδιος ο κεντρώος χώρος και οι πολιτικές του δυνάμεις»;

Ακολούθως επισημαίνει ότι στήριξη που έλαβε ο Νίκος Χριστοδουλίδης το 2023 από τα κόμματα του Κέντρου, δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη πολιτική εκπροσώπηση και επιρροή στη διακυβέρνηση.

Αναφερόμενος στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Κυριάκος Κενεβέζος υπεραμύνεται της επιλογής του να τον στηρίξει στις εκλογές του 2023, σημειώνοντας ότι με τα δεδομένα εκείνης της περιόδου θα έκανε ξανά την ίδια επιλογή. Ωστόσο, ασκεί κριτική στο Κυπριακό, υποστηρίζοντας ότι ο Πρόεδρος δεν αξιοποίησε την ευκαιρία να ανατρέψει δεδομένα και να αποσύρει υποχωρήσεις του παρελθόντος, ενώ θεωρεί ότι η σημερινή του στάση συνιστά περαιτέρω υποχώρηση.

Ο κ. Κενεβέζος αναφέρεται σε κοινωνία δύο ταχυτήτων, με μεγάλες ανισότητες και ένα διευρυμένο χάσμα ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και την καθημερινότητα των πολιτών.

Καλείται δε να απαντήσει για τα λάθη της δικής του γενιάς πολιτικών, ενώ σχολιάζει τις εξελίξεις στο Κυπριακό και την προοπτική του GSI.