Σύνταξη ή για το εφάπαξ;

Το κράτος προσφέρει φορολογικά κίνητρα επειδή επιδιώκει να ενθαρρύνει τους εργαζομένους να αποταμιεύουν κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, ώστε να διαθέτουν πρόσθετο εισόδημα όταν αφυπηρετήσουν. Δεν πρόκειται απλώς για μια διευκόλυνση στη συσσώρευση προσωπικού πλούτου. Πρόκειται για μια συνειδητή κοινωνική πολιτική, με κόστος στον φορολογούμενο, η οποία αποσκοπεί στη μείωση της οικονομικής εξάρτησης των συνταξιούχων και, κατ' επέκταση, της μελλοντικής επιβάρυνσης των φορολογουμένων.

Ακούγονται συχνά επιχειρήματα του τύπου «είναι δικά μου τα λεφτά, θα μου πεις εσύ τι θα τα κάνω;». Ας ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν, δύο πράγματα.

Πρώτον, ασφαλώς και ο καθένας δικαιούται να αποφασίζει τι θα κάνει με τα χρήματά του. Αν, όμως, επιθυμεί να έχει πλήρη και ανεπιφύλακτη ελευθερία διάθεσης των αποταμιεύσεών του, μπορεί να επιλέξει να μην επωφεληθεί από τη φορολογική ενθάρρυνση που προσφέρει το κράτος. Δεν είναι λογικό να διεκδικούμε τα φορολογικά οφέλη ενός συστήματος που αποσκοπεί στη δημιουργία συνταξιοδοτικού εισοδήματος και ταυτόχρονα να αγνοούμε τον σκοπό του. Ούτε είναι δίκαιο, όταν ανακαλύψουμε στα γηρατειά μας ότι «τα φάγαμε όλα», να μεταφέρουμε στον φορολογούμενο την ευθύνη στήριξής μας.

Δεύτερον, αξίζει να δούμε τι επιχειρεί να κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο. Στις 3 Νοεμβρίου 2026, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την έναρξη της προσπάθειας για μια σημαντική μεταρρύθμιση με στόχο να επαναφέρει την έννοια της πραγματικής σύνταξης για εκατομμύρια εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. Με το σύστημα «Guided Retirement», τα Ταμεία Συντάξεων θα πρέπει να προσφέρουν μια προεπιλεγμένη επιλογή που μετατρέπει τις αποταμιεύσεις σε σταθερό εισόδημα για όλη τη διάρκεια της συνταξιοδότησης, με δυνατότητα προστασίας από τον πληθωρισμό. Παράλληλα, μέσω συλλογικών συνταξιοδοτικών σχημάτων, επιδιώκεται η καλύτερη κατανομή των επενδυτικών και μακροβιότητας κινδύνων. Η ελευθερία επιλογής, πάντως, φαίνεται να διατηρείται.

Το μήνυμα είναι σαφές: η επιτυχία ενός συνταξιοδοτικού συστήματος δεν μετριέται μόνο από το πόσα χρήματα συγκεντρώνει ο εργαζόμενος αλλά, κυρίως, από το κατά πόσο αυτά μπορούν να του εξασφαλίσουν αξιοπρεπή ζωή μετά την αφυπηρέτηση. Φυσικά, το σύστημα θα μπορεί να επιτρέπει την ανάληψη και ενός ποσοστού/ποσού ως εφάπαξ. Αυτά όμως είναι δουλειά των αναλογιστών, πώς, πότε, πόσα και ποιος. Η ουσία, στην οποία όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε (και θα έπρεπε ήδη να είχαμε συμφωνήσει), είναι απλή.

Αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος της δικής μας πολιτικής. Όχι να περιορίσουμε αυθαίρετα την ελευθερία των εργαζομένων αλλά να διασφαλίσουμε ότι τα φορολογικά κίνητρα υπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν: μια καλύτερη και οικονομικά ασφαλέστερη συνταξιοδότηση.