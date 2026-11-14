Το Έκτακτο Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία.
Σήμερα το κρίσιμο Έκτακτο Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο του Κινήματος Οικολόγων - Όλα τα ονόματα των υποψηφίων για την ηγεσία
Το Έκτακτο Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θα πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από τις 12:00 έως τις 14:00.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κινήματος, το συνέδριο συγκαλείται για την πλήρωση κενών θέσεων στην ηγεσία του και θα αρχίσει στις 10:30. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας και των επιλαχόντων της Κεντρικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί από τις 12:00 έως τις 14:00.
Για τη θέση του Προέδρου υποψήφιοι είναι ο Κυριάκος Τσιμίλλης και η Αικατερίνη (Κατερίνα) Χατζηστυλλή. Για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου διεκδικούν την ψήφο των συνέδρων η Όλγα Κορομπίντσεβα, η Έλενα Λυμπουρή Κοζάκου και η Κατερίνα Χατζηστυλλή, η οποία είναι υποψήφια και για τις δύο θέσεις.
Για τη θέση του Β΄ Αντιπροέδρου υποψήφιοι είναι ο Γιώργος Παπαλουκάς, ο Παναγιώτης Ταλιώτης και ο Οζ Καραχάν.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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