ΕΔΕΚ: Απέστειλε επιστολές σε ευρωπαϊκούς σοσιαλιστικούς οργανισμούς για τη συμπεριφορά Ερντογάν απέναντι στον Χριστοδουλίδη στην Αττάλεια

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΔΕΚ, η κ. Χριστοδούλου – Μακρή απέστειλε επιστολές στους προέδρους του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Σε αυτές χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά του Τούρκου Προέδρου απρεπή, αντιδεοντολογική και αντιθεσμική.

Όπως αναφέρεται στις επιστολές, κατά την υποδοχή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στην Αττάλεια, ο κ. Ερντογάν αποχώρησε επιδεικτικά και απρεπώς από την είσοδο του χώρου της διάσκεψης, αρνούμενος να υποδεχθεί τον Πρόεδρο της Κύπρου.

Η κ. Χριστοδούλου – Μακρή αναφέρει επίσης ότι ο Τούρκος Πρόεδρος προσκάλεσε στη διάσκεψη τον αποκαλούμενο «πρόεδρο» του παράνομου μορφώματος στα κατεχόμενα, κατά παράβαση των ψηφισμάτων 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Κύπρο.

Με τις επιστολές ζητείται από τους τρεις σοσιαλιστικούς οργανισμούς να αποδοκιμάσουν τη συμπεριφορά του Τούρκου Προέδρου.