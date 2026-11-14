Νέος πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων ο Κυριάκος Τσιμίλλης – Έλενα Λυμπουρή Κοζάκου και Οζ Καραχάν στη νέα ηγεσία του κόμματος

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, στη νέα ηγεσία του Κινήματος εκλέγονται επίσης η Έλενα Λυμπουρή Κοζάκου στη θέση της Αναπληρώτριας Προέδρου, με ποσοστό 62,9%, και ο Οζ Καραχάν στη θέση του Αντιπροέδρου Β΄, με ποσοστό 72,9%.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών συνεχάρη τα εκλεγέντα στελέχη, καθώς και όλους τους υποψηφίους που συμμετείχαν στη διαδικασία, σημειώνοντας ότι συνεχίζει την πορεία του με στόχο την ενότητα, την οργανωτική ενίσχυση και τη συλλογική προσπάθεια για την προώθηση των αρχών και των πολιτικών του θέσεων.

Το βιογραφικό του νέου Προέδρου του κόμματος

Ο Κυριάκος Τσιμίλλης γεννήθηκε στη Λευκωσία και σπούδασε Χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου απέκτησε πτυχίο το 1971 και διδακτορικό δίπλωμα το 1977. Ακολούθησε ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική πορεία, διδάσκοντας στη Φυσικομαθηματική Σχολή και στη συνέχεια σε σχολεία της Κύπρου.

Από το 1982 έως το 2013 ασχολήθηκε επαγγελματικά με ζητήματα τυποποίησης, πιστοποίησης και διαπίστευσης. Την περίοδο 2009-2013 διετέλεσε διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας, συμμετέχοντας παράλληλα σε ευρωπαϊκά προγράμματα και εκπροσωπώντας κυπριακούς επιστημονικούς και περιβαλλοντικούς φορείς.

Ιδιαίτερη θέση στη δράση του έχει η προστασία του περιβάλλοντος. Έχει συμμετάσχει σε οργανώσεις και πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων οι Φίλοι του Ακάμα, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και η Κυπριακή Αντιπυρηνική Πλατφόρμα.

Η παρουσία του στον χώρο των Οικολόγων είναι πολυετής. Ως ιδρυτικό μέλος του Κινήματος, συμμετείχε στην Κεντρική και την Πολιτική Επιτροπή, ενώ διετέλεσε Α΄ Αντιπρόεδρος, με ευθύνη συντονισμού της Επιτροπής Κυπριακού. Εκπροσώπησε επίσης το Κίνημα στο Εθνικό Συμβούλιο και στην Πολιτική Ομάδα για το Κυπριακό.

Παράλληλα, ασχολήθηκε με την τοπική αυτοδιοίκηση, υπηρετώντας ως δημοτικός σύμβουλος Λευκωσίας την περίοδο 2017-2024 και ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δήμου.

Ο νέος πρόεδρος των Οικολόγων έχει επίσης μακρά παρουσία στον δημόσιο διάλογο, καθώς αρθρογραφεί από το 1985, ενώ έχει συγγράψει επιστημονικά άρθρα για τη διασφάλιση ποιότητας, το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά.