Η Κύπρος μπαίνει στην τελική διαπραγμάτευση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2028 έως 2034 με δύο αριθμούς. Ο πρώτος είναι η αύξηση κατά 64,5% της κυπριακής εισφοράς, σύμφωνα με την εκτίμηση που παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός. Ο δεύτερος είναι τα περίπου 2,3 δισ. ευρώ που προέβλεπε η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κυπριακό σχέδιο χρηματοδότησης. Ο πρώτος αριθμός αφορά το υπό διαπραγμάτευση πακέτο, ο δεύτερος την αρχική πρόταση και ένα συγκεκριμένο σκέλος των εσόδων της Κύπρου. Το τελικό ισοζύγιο θα κριθεί όταν οριστικοποιηθούν τόσο η εισφορά όσο και οι κατανομές. Πάντως, οι διαπραγματεύσεις της Πέμπτης δεν ολοκληρώθηκαν μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών, με τις διαφωνίες για το ύψος του προϋπολογισμού, τις εθνικές συνεισφορές και τις προτεραιότητες χρηματοδότησης να παραμένουν σημαντικές. Από τις μεικτές ομάδες εργασίας των ηγετών αποχώρησαν το βράδυ οι ηγέτες των χωρών που ανήκουν στην ομάδα των «φειδωλών», ενώ η Σύνοδος δε συνεχίστηκε για δεύτερη μέρα, με τις διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται σε αυτό το φορμάτ στη Σύνοδο της 17ης Δεκεμβρίου.
ΠΔΠ και νέος προϋπολογισμός ΕΕ: Τι πληρώνει και τι διεκδικεί η Κύπρος
Στον πίνακα που συνοδεύει την αρχική πρόταση της Κομισιόν, το κυπριακό σχέδιο έχει ενδεικτική κατανομή περίπου 2,3 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές για την επταετία. Από αυτά, περίπου 1,5 δισ. ευρώ εμφανίζονται στη γενική κατανομή, η οποία καλύπτει, μεταξύ άλλων, τη συνοχή και τη γεωργία
Τι δίνει η Κύπρος
Ο Μάκης Κεραυνός ανέφερε στις 26 Νοεμβρίου ότι η κυπριακή εισφορά αυξάνεται κατά 64,5%, ενώ ο συνολικός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός κατά 24,6%. Το δεύτερο ποσοστό αντιστοιχεί στην αύξηση που δείχνει ο πίνακας της πρότασης Κόστα για τη συνολική επταετία, σε σταθερές τιμές του 2025. Για την Κύπρο, η δημόσια ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών δίνει το ποσοστό αύξησης χωρίς τα αντίστοιχα ποσά σε ευρώ ή την ανάλυση ανά πηγή χρηματοδότησης. Η εισφορά κάθε χώρας εξαρτάται κυρίως από το ακαθάριστο εθνικό εισόδημά της και από το ύψος των δαπανών που απομένει να καλυφθεί μετά τα υπόλοιπα έσοδα της ΕΕ. www.gov.cy
Με τα δεδομένα του υπό συζήτηση πακέτου, ο υπουργός εκτιμά ότι η Κύπρος θα γίνει καθαρός συνεισφορέας. Δηλαδή, οι καταβολές της στον κοινό προϋπολογισμό θα υπερβαίνουν τα κονδύλια που υπολογίζεται ότι θα εισπράξει. Η διαφορά σε ευρώ παραμένει άγνωστη με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία. Αυτή είναι η διαφορά που έχει σημασία για τα δημόσια οικονομικά της χώρας, πέρα από το ποσοστό αύξησης της εισφοράς. www.gov.cy
Τι προβλέπεται να πάρει
Στον πίνακα που συνοδεύει την αρχική πρόταση της Κομισιόν, το κυπριακό σχέδιο έχει ενδεικτική κατανομή περίπου 2,3 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές για την επταετία. Από αυτά, περίπου 1,5 δισ. ευρώ εμφανίζονται στη γενική κατανομή, η οποία καλύπτει μεταξύ άλλων τη συνοχή και τη γεωργία, και περίπου 800 εκατ. ευρώ στη γραμμή για τη μετανάστευση, την ασφάλεια και τις εσωτερικές υποθέσεις. Στον ίδιο πίνακα περιλαμβάνεται κονδύλι της τάξης των 100 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Τα επιμέρους ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί, γι' αυτό το άθροισμά τους διαφέρει από το εμφανιζόμενο σύνολο. senato.it
Τα 2,3 δισ. ευρώ αποτυπώνουν την αρχική πρόταση για το εθνικό σχέδιο της Κύπρου. Πρόσθετη χρηματοδότηση μπορεί να προκύψει από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το Horizon Europe, ανάλογα με τις προτάσεις που θα εγκριθούν. Στο μεταξύ, η πρόταση Κόστα μειώνει το συνολικό κονδύλι για τα εθνικά και περιφερειακά σχέδια της ΕΕ από περίπου 865 δισ. σε 830 δισ. ευρώ, σε τρέχουσες τιμές. Ο συγκεντρωτικός πίνακας δείχνει τη μείωση σε επίπεδο Ένωσης. Το τελικό ποσό για την Κύπρο παραμένει αντικείμενο της διαπραγμάτευσης. data.consilium.europa.eu
Πού κρίνεται το αποτέλεσμα για τη Λευκωσία
Η κυπριακή κυβέρνηση ζητά να περιοριστεί η αύξηση της εισφοράς της και να αποφευχθούν νέες περικοπές στην Πολιτική Συνοχής. Οι δύο διεκδικήσεις επηρεάζουν το ίδιο ισοζύγιο από διαφορετική πλευρά. Μικρότερη εισφορά περιορίζει την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Μεγαλύτερη κατανομή για τη συνοχή εξασφαλίζει περισσότερους πόρους για έργα και επενδύσεις στην Κύπρο. Η τελική συμφωνία θα μπορεί να αξιολογηθεί όταν δημοσιοποιηθούν σε συγκρίσιμη βάση το ποσό που θα καταβάλλει η χώρα, τα κονδύλια που θα της αναλογούν και οι όροι με τους οποίους θα μπορεί να τα αξιοποιήσει.
Τι είναι το ΠΔΠ;
Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) είναι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθορίζει μέχρι πόσα χρήματα μπορεί να διαθέτει η ΕΕ κάθε χρόνο και πώς κατανέμονται τα ανώτατα όρια δαπανών ανά τομέα, όπως η γεωργία, η περιφερειακή ανάπτυξη, η έρευνα και η άμυνα. Ο ετήσιος προϋπολογισμός εγκρίνεται κάθε χρόνο μέσα στα όρια που θέτει το ΠΔΠ. Το ισχύον πλαίσιο καλύπτει την περίοδο 2021 έως 2027 και το επόμενο αφορά τα έτη 2028 έως 2034.
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