Η λειτουργία του αεροδρομίου Κολωνίας-Βόννης ανεστάλη χθες Παρασκευή για περίπου δυόμισι ώρες, έπειτα από θέαση ύποπτου drone.
Συναγερμός στη Γερμανία: Drone «πάγωσε» τις πτήσεις στο αεροδρόμιο Κολωνίας-Βόννης, δυόμισι ώρες εκτός λειτουργίας
Το αεροδρόμιο έκλεισε χθες Παρασκευή μετά τον εντοπισμό drone άγνωστης προέλευσης. Η λειτουργία του αποκαταστάθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.
Εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανέφερε ότι το drone, άγνωστης προέλευσης, εντοπίστηκε στον εναέριο χώρο της περιοχής λίγο πριν από τις 22:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 23:00 ώρα Ελλάδας.
Οι γερμανικές αρχές διερεύνησαν το περιστατικό και έδωσαν το «πράσινο φως» για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, στις 01:00 ώρα Ελλάδας.
Έκτοτε, οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο διεξάγονται κανονικά, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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