Εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανέφερε ότι το drone, άγνωστης προέλευσης, εντοπίστηκε στον εναέριο χώρο της περιοχής λίγο πριν από τις 22:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 23:00 ώρα Ελλάδας.

Οι γερμανικές αρχές διερεύνησαν το περιστατικό και έδωσαν το «πράσινο φως» για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, στις 01:00 ώρα Ελλάδας.

Έκτοτε, οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο διεξάγονται κανονικά, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου.

Πηγή: ΚΥΠΕ