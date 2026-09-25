Yeni Düzen: Η Λευκωσία ζήτησε από ξένους διπλωμάτες να μην συναντούν τον Έρχιουρμαν στη Νέα Υόρκη

Στην αποστολή επιστολής προς μόνιμες αντιπροσωπείες και αποστολές παρατηρητών στα Ηνωμένα Έθνη, με την οποία φέρεται να ζητείται να αποφεύγονται επαφές με εκπροσώπους της τουρκοκυπριακής πλευράς, αναφέρεται δημοσίευμα της Yeni Düzen.

Σύμφωνα με τη Yeni Düzen, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ απέστειλε επιστολή με αφορμή τις επαφές που πραγματοποιεί στη Νέα Υόρκη ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, στην επιστολή γίνεται λόγος για «εκπροσώπους της αποσχιστικής οντότητας» και καλούνται οι διπλωματικές αποστολές να αποφεύγουν «οποιαδήποτε επαφή ή συνάντηση» με τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Η Yeni Düzen αναφέρει επίσης ότι στην επιστολή υποστηρίζεται πως Τουρκοκύπριοι εκπρόσωποι επιχειρούν να αξιοποιήσουν την παρουσία υψηλόβαθμων αξιωματούχων στη Νέα Υόρκη για να πραγματοποιήσουν συναντήσεις, με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας να φέρεται να υποστηρίζει ότι τέτοιες επαφές αποσκοπούν στην προώθηση «αποσχιστικών πολιτικών».

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, η κυπριακή Μόνιμη Αντιπροσωπεία επικαλείται σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και καλεί τις μόνιμες αντιπροσωπείες και τις αποστολές παρατηρητών «να απέχουν από οποιαδήποτε επαφή ή συνάντηση με τα εν λόγω πρόσωπα».

Η Yeni Düzen παρουσιάζει την κίνηση ως προσπάθεια περιορισμού των απευθείας επαφών Τουρκοκύπριων εκπροσώπων με διεθνείς διπλωματικούς κύκλους.