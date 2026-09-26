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Αβέρωφ για τριμερή στη Νέα Υόρκη: «Δεν ναυάγησε γιατί ποτέ δεν προγραμματίστηκε»

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

«Στην απουσία συμφωνίας έστω και ενός επιμέρους μέτρου οικοδόμησης εμπιστοσύνης το αδιέξοδο ήταν δυστυχώς αναμενόμενο»

Η τριμερής συνάντηση για το Κυπριακό δεν «ναυάγησε», γιατι δεν είχε ποτέ προγραμματιστεί, δήλωσε ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου.

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Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Νεοφύτου ανέφερε ότι, από τη στιγμή που δεν υπήρξε συμφωνία ούτε σε ένα επιμέρους μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το αδιέξοδο ήταν αναμενόμενο.

«Η τριμερής δεν ναυάγησε γιατί δυστυχώς ποτέ δεν προγραμματίστηκε. Στην απουσία συμφωνίας έστω και ενός επιμέρους μέτρου οικοδόμησης εμπιστοσύνης το αδιέξοδο ήταν δυστυχώς αναμενόμενο», έγραψε.

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ παρέπεμψε παράλληλα στις πρόσφατες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, σημειώνοντας σε υστερόγραφό του: «Ξεχάσαμε όλοι τι είπε ο Γκουτέρες τις προάλλες. Ούτε πενταμερής ούτε τριμερής ήταν στο πρόγραμμά του».

#ΚΥΠΡΙΑΚΟ #ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

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