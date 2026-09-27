Έρχιουρμαν: Να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στα επτά σημεία Γκουτέρες

Έμφαση στα επτά σημεία στα οποία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ζήτησε να καταγραφεί πρόοδος μετά την αποχώρησή του από την Κύπρο τον Ιούλιο ζήτησε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, μετά τη συνάντησή του με τον Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη.

Σε ζωντανή παρέμβασή του στην εκπομπή του «Μπαϊράκ», μετά τη συνάντηση που διήρκεσε περίπου 40 λεπτά, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι και τα Ηνωμένα Έθνη επικεντρώνονται στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Όπως ανέφερε, τα επτά σημεία περιλαμβάνουν νέα σημεία διέλευσης, αποναρκοθέτηση, κοινό μηχανισμό αντιμετώπισης καταστροφών, κοινό μηχανισμό για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, συμβούλιο συντονισμού με την κοινωνία των πολιτών, τον αθλητισμό και το δικαίωμα των παιδιών από μεικτούς γάμους στην ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη σημασία, είπε, αποδίδει στα δύο τελευταία θέματα.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επανέλαβε ότι είχε ενημερώσει τον ΓΓ του ΟΗΕ, ήδη από τη συνάντησή τους στη Λευκωσία, πως αποδέχεται έξι από τα επτά σημεία, με εξαίρεση τα νέα σημεία διέλευσης. Το ίδιο, πρόσθεσε, ανέφερε και στην τριμερή συνάντηση που είχαν στη Λευκωσία οι δύο ηγέτες με τον ΓΓ του ΟΗΕ.

Η διαφωνία για τις νέες προτάσεις

«Όσον αφορά τις δυνατότητες που παρουσιάστηκαν σχετικά με τα σημεία διέλευσης, είπαμε ότι αξίζει να εργαστούμε πάνω σε αυτά, δηλαδή δεν τα απορρίψαμε, αλλά η αποδοχή τους ως έχουν είναι εκτός συζήτησης. Όμως αξίζει να εργαστούμε πάνω σε αυτά», είπε ο κ. Έρχιουρμαν.

Υποστήριξε ότι μέχρι σήμερα η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έχει τοποθετηθεί για την αποδοχή των έξι από τις επτά προτάσεις, εξαιρουμένων των σημείων διέλευσης. Αντ’ αυτού, συνέχισε, κατέθεσε στην τελευταία συνάντηση των ηγετών στη Λευκωσία, πριν από τη μετάβασή τους στη Νέα York, νέα πρόταση με 19 σημεία. «Εμείς δεν μετρήσαμε 19, αλλά ας πούμε 19 σημεία», ανέφερε.

«Υπάρχουν επτά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που πρότεινε ο ΓΓ κατά την επίσκεψή του στο νησί. Έξι από αυτά έχουν ήδη γίνει αποδεκτά από την πλευρά μας», πρόσθεσε.

Ο κ. Έρχιουρμαν τόνισε ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, καθώς η θητεία του κ. Γκουτέρες λήγει σύντομα. Για τον λόγο αυτό, είπε, η τουρκοκυπριακή πλευρά τάχθηκε υπέρ της εστίασης στην εφαρμογή των επτά σημείων. Η διεύρυνση της ατζέντας και η μετατόπιση της προσοχής σε νέα θέματα θα δυσκόλευαν την επίτευξη αποτελεσμάτων, ανέφερε, προσθέτοντας ότι μετέφερε στον ΓΓ την προσέγγιση: «ας επικεντρωθούμε σε αυτά τα επτά σημεία και ας προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις σε αυτά».

Ενέργειες που, σύμφωνα με τον ίδιο, διαβρώνουν την εμπιστοσύνη

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επανέλαβε ότι, αντί να δημιουργείται το κλίμα εμπιστοσύνης που ζήτησε ο ΓΓ του ΟΗΕ, γίνονται ενέργειες οι οποίες, κατά την έκφρασή του, δηλητηριάζουν την εμπιστοσύνη. Αναφέρθηκε στην ακύρωση των δύο φεστιβάλ, της κατασκήνωσης νέων της ακαδημίας της Μπαρτσελόνα και στα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για το περιουσιακό, σημειώνοντας ότι έθεσε τα ζητήματα αυτά στη συνάντησή του με τον ΓΓ.

Μίλησε επίσης για οπισθοδρόμηση ως προς την αποδοχή της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας» ως αποτελεσματικού εσωτερικού ένδικου μέσου. Αναφέρθηκε ακόμη στα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία χαρακτήρισε «προκατειλημμένα από κάθε άποψη», υποστηρίζοντας ότι υιοθετούνται «με πρωτοβουλία αλαζόνων Ελληνοκύπριων ευρωβουλευτών». Παράλληλα, έκανε λόγο για σειρά διεθνών συμφωνιών, κυρίως με το Ισραήλ και άλλες χώρες.

«Είναι σαν να μην υπάρχουν καθόλου Τουρκοκύπριοι στο νησί, και αν προκύψει κίνδυνος, θα αφορά όχι μόνο τους Ελληνοκύπριους αλλά και τους Τουρκοκύπριους», είπε, υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά δεν βοηθούν τις προσπάθειες του ΓΓ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα εργαστεί ακούραστα μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

Οι δηλώσεις μέσω του Τύπου

Ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι, κατά τις τρεις ημέρες παραμονής του στη Νέα Υόρκη, επέλεξε να μην κάνει δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, καθώς δεν θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις ή οι συνομιλίες μέσω του Τύπου συνάδουν με τη σοβαρότητα ή την καλή πίστη. Πρόσθεσε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά ήταν πολύ υπομονετική στο θέμα αυτό.

Ανέφερε ότι απέφυγε να μιλήσει ακόμη και για σοβαρά ζητήματα που συζητήθηκαν και στις δύο πλευρές, όπως ο τίτλος του «δημάρχου» Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί, στο Cyprus Forum, με την προσδοκία ότι «ίσως προκύψει κάποιο αποτέλεσμα, ίσως γίνει ένα βήμα μπροστά» στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ελληνοκυπριακή πλευρά επιλέγει να κάνει δηλώσεις καθημερινά, ενώ υποστήριξε ότι επιχειρήθηκε η δημιουργία εντυπώσεων στη βάση της ιδέας ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά απέρριψε τη συνάντηση 2+1. Υπενθύμισε ότι ο ΓΓ είχε δηλώσει πρόσφατα πως υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει και ότι δεν υπήρχε πιθανότητα συνάντησης 2+1 ή 5+1 στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Έρχιουρμαν υποστήριξε επίσης ότι, όσο βρισκόταν στη Νέα Υόρκη, η ελληνοκυπριακή πλευρά προσπάθησε γραπτώς, μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας και του ΟΗΕ, να εμποδίσει τις επαφές της τουρκοκυπριακής πλευράς με εκπροσώπους της διεθνούς κοινότητας. «Αυτή ήταν μια γραπτή προσπάθεια να μας εμποδίσει να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε από τους ομολόγους μας εδώ», είπε.

Υπενθύμισε ότι παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί όταν ο εκπρόσωπός του, Μεχμέτ Ντανά, επρόκειτο να συναντηθεί με ξένους διπλωμάτες στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία, μετά την επίσκεψη του κ. Γκουτέρες στο νησί.

«Η ίδια προσέγγιση παρεμπόδισης παρουσιάστηκε και εδώ στη Νέα Υόρκη. Μεταφέραμε στον Γενικό Γραμματέα ότι αυτά είναι παραδείγματα αυτού που ονομάζουμε ενέργειες και διαδικασίες που διαβρώνουν την εμπιστοσύνη», είπε. Πρόσθεσε ότι η προσπάθεια δεν ήταν επιτυχής ούτε στη Λευκωσία ούτε στη Νέα Υόρκη και ότι ο Μεχμέτ Ντάνα είχε συναντήσεις με εκπροσώπους διαφόρων χωρών, κυρίως χωρών που είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως η Ρωσία και η Γαλλία.

Ο ίδιος, συνέχισε, συναντήθηκε με τους Γενικούς Γραμματείς του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών. Υποστήριξε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά προτιμά, όταν πρόκειται για το Κυπριακό, να παρουσιάζει στη διεθνή κοινότητα μόνο τις δικές της θέσεις και να θέτει εμπόδια στην τουρκοκυπριακή πλευρά.

Προϋπόθεση η συγκεκριμένη πρόοδος για συνάντηση 5+1

Ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι συμφωνεί με προηγούμενη δήλωση του ΓΓ του ΟΗΕ πως τα λάθη του παρελθόντος δεν πρέπει να επαναληφθούν. «Αυτή τη φορά πρέπει να είναι διαφορετικά. Τα λάθη του παρελθόντος δεν πρέπει να επαναληφθούν», ανέφερε.

Επανέλαβε ότι η πραγματοποίηση νέας συνάντησης 5+1 χωρίς ουσιαστική πρόοδο δεν θα ήταν σωστή. Όπως είπε, και στις προηγούμενες διαδικασίες, η απλή διεξαγωγή μιας συνάντησης δεν είναι αρκετή, καθώς αυτή πρέπει να βασίζεται σε μια βάση που θα δημιουργεί συγκεκριμένη πρόοδο.

Αν στη Νέα Υόρκη προέκυπτε κάτι «επικεντρωμένο στο αποτέλεσμα», πρόσθεσε, ο ΓΓ θα επιθυμούσε την πραγματοποίηση συνάντησης 2+1, όμως κάτι τέτοιο δεν προέκυψε.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέφερε ακόμη ότι ο κ. Γκουτέρες τους ενημέρωσε πως θα συνεχίσει να ασχολείται και να εργάζεται για το Κυπριακό μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Τόνισε, παράλληλα, τη σημασία της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος που θα συμβάλει στις προσπάθειες του ΓΓ.

Απαντώντας σε ερώτηση του παρουσιαστή σχετικά με τη στάση του ΓΓ για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι ο κ. Γκουτέρες ανέμενε πρόοδο και εξέφρασε ξεκάθαρα την προσδοκία του για πρόοδο στα ΜΟΕ από την αρχή της συνάντησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «προεδρίας», στη συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ, μαζί με τον κ. Έρχιουρμαν, συμμετείχαν ο ειδικός εκπρόσωπός του Μεχμέτ Ντανά, ο «εκπρόσωπος» του ψευδοκράτους στη Νέα Υόρκη Μουράτ Σοϊσάλ, η συντονίστρια Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Τεχνικών Επιτροπών Σενιχά Μπιράντ Τσινάρ και η σύμβουλός του για θέματα διπλωματίας Ιπέκ Μπορμάν.

Πηγή: ΚΥΠΕ