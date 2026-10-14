Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εποικισμό και τη δημογραφική αλλοίωση στα κατεχόμενα ζήτησε το Κίνημα Κυπρίων για την Ειρήνη και την Αλληλεγγύη. Επιστολή με το αίτημα παραδόθηκε στις 6 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο επαφών με εκπροσώπους της Κομισιόν.
Στην Κομισιόν ο εποικισμός των κατεχομένων – Καταγγελίες για δημογραφική αλλοίωση και απειλή στην επιβίωση των Τουρκοκυπρίων
Το Κίνημα Κυπρίων για την Ειρήνη και την Αλληλεγγύη παρέδωσε επιστολή στον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, θέτοντας ζητήματα εποικισμού και δημογραφικής αλλοίωσης.
Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση των Σενέρ Ελτζίλ, Ιζέτ Ιζτζιάν και Μουράτ Κανατλί, η επιστολή απευθύνεται στον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο.
Το Κίνημα αναφέρει ότι οι πολιτικές εποικισμού, αφομοίωσης και ενσωμάτωσης που εφαρμόζει η Τουρκία απειλούν την επιβίωση της τουρκοκυπριακής κοινότητας και αλλοιώνουν την πολιτική της βούληση. Παράλληλα, επικρίνει την Κυπριακή Δημοκρατία για το γεγονός ότι δεν έχει προσφύγει σε διεθνή δικαστήρια σχετικά με τον εποικισμό.
Η επιστολή παραθέτει στοιχεία για τη δημογραφική κατάσταση στα κατεχόμενα: 951.356 ενεργούς χρήστες κινητής τηλεφωνίας, 228.938 οικιακούς μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος και 210.121 εγγεγραμμένους «εκλογείς» το 2023. Το Κίνημα αμφισβητεί την αξιοπιστία των δημογραφικών στοιχείων που δημοσιοποιούν οι κατοχικές «αρχές».
Τέλος, ζητεί τη συμβολή της ΕΕ στην επανένωση της Κύπρου μέσω διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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