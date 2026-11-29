Η συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουφάν Έρχιουρμαν στις 24 Νοεμβρίου, έφερε συμφωνία στο κείμενο για έναν δικοινοτικό μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και κοινό αίτημα για συνάντηση με τον Αντόνιο Γκουτέρες. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν, επίσης, την επίσπευση του ανοίγματος των δύο ήδη συμφωνημένων οδοφραγμάτων. Η πρόοδος στα πρακτικά ζητήματα έχει σημασία για την καθημερινότητα, αλλά η συνάντηση έληξε σε μια από τα ίδια, χωρίς δηλαδή κοινή δέσμευση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Εάν η τριμερής πραγματοποιηθεί μετά τις τουρκοκυπριακές εκλογές, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Π», κάπου μεταξύ 8-15 Δεκεμβρίου, τα περιθώρια για άτυπη πενταμερή πριν από τη λήξη της θητείας του Γκουτέρες, στις 31 Δεκεμβρίου, στενεύουν ασφυκτικά. Αποτυγχάνουν Το ουσιαστικό πρόβλημα είναι ότι οι δύο ηγέτες, παρά τις επανειλημμένες επαφές τους, δεν έχουν καταλήξει σε κοι...