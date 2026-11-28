Η ημερομηνία της τριμερούς συνάντησης για το Κυπριακό ανάμεσα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες αναμένεται να ανακοινωθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ.
Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η ανακοίνωση για την τριμερή, πιθανότατα στη Νέα Υόρκη
Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθεί η ημερομηνία της συνάντησης Νίκου Χριστοδουλίδη, Τουφάν Έρχιουρμαν και Αντόνιο Γκουτέρες για το Κυπριακό.
Καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι η συνάντηση είναι πιθανότερο να πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη.
Η τριμερής με τη συμμετοχή του ΓΓ του ΟΗΕ ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών, παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στις 9 Νοεμβρίου. Η θητεία του κ. Γκουτέρες ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων μεταξύ των δύο ηγετών, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο ΚΥΠΕ.
Μεταξύ των συμφωνιών είναι η διάνοιξη δύο σημείων διέλευσης, στη Λουρουτζίνα-Λύμπια και στον Κάμπο-Καραβοστάσι, τα οποία θα ανοίξουν ταυτόχρονα. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης στη δημιουργία μηχανισμού ταχείας ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Συμφώνησαν ακόμη να προχωρήσουν στον διαμοιρασμό αρχειακού υλικού μέσω της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, στην προώθηση περιβαλλοντικών έργων από την Τεχνική Επιτροπή για το Περιβάλλον, στην επανέναρξη του προγράμματος «Imagine» και στην αποκατάσταση συγκεκριμένων θρησκευτικών μνημείων.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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