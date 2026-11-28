Καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι η συνάντηση είναι πιθανότερο να πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη.

Η τριμερής με τη συμμετοχή του ΓΓ του ΟΗΕ ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών, παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στις 9 Νοεμβρίου. Η θητεία του κ. Γκουτέρες ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων μεταξύ των δύο ηγετών, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο ΚΥΠΕ.

Μεταξύ των συμφωνιών είναι η διάνοιξη δύο σημείων διέλευσης, στη Λουρουτζίνα-Λύμπια και στον Κάμπο-Καραβοστάσι, τα οποία θα ανοίξουν ταυτόχρονα. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης στη δημιουργία μηχανισμού ταχείας ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Συμφώνησαν ακόμη να προχωρήσουν στον διαμοιρασμό αρχειακού υλικού μέσω της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, στην προώθηση περιβαλλοντικών έργων από την Τεχνική Επιτροπή για το Περιβάλλον, στην επανέναρξη του προγράμματος «Imagine» και στην αποκατάσταση συγκεκριμένων θρησκευτικών μνημείων.

Πηγή: ΚΥΠΕ