Επίθεση κατά της MED9 για τις θέσεις της στο Κυπριακό εξαπολύει η αντιπολιτευόμενη τουρκική εφημερίδα Γενί Τσαγ, υποστηρίζοντας ότι η λύση της ομοσπονδίας έχει πλέον τελειώσει και ότι η παρουσία του τουρκικού στρατού στην Κύπρο είναι αδιαπραγμάτευτη.
Γενί Τσαγ κατά MED9 για το Κυπριακό: «Τέλος η ομοσπονδία – Αδιαπραγμάτευτη η παρουσία του τουρκικού στρατού»
Η αντιπολιτευόμενη τουρκική εφημερίδα απορρίπτει την ομοσπονδιακή λύση και χαρακτηρίζει αδιαπραγμάτευτη την παρουσία του τουρκικού στρατού στην Κύπρο.
«Ποιος έδωσε στη MED9 το δικαίωμα να αγνοήσει την κυριαρχία του τουρκοκυπριακού λαού;», διερωτάται, αναφερόμενη στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, ενώ κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για δύο μέτρα και δύο σταθμά.
«Το δεφτέρι της ομοσπονδίας έχει κλείσει», αναφέρει, υποστηρίζοντας ότι στην Κύπρο υπάρχουν «δύο λαοί, δύο δημοκρατίες και δύο κράτη».
Για τα Βαρώσια ισχυρίζεται ότι βρίσκονται εντός της «κυριαρχικής επικράτειας της τδβκ», όπως αποκαλεί το ψευδοκράτος, και ότι οι αποφάσεις για το μέλλον τους ανήκουν στις «αρχές του».
Παράλληλα, χαρακτηρίζει «κόκκινη γραμμή» την παρουσία του τουρκικού στρατού και τις εγγυήσεις της Τουρκίας, τονίζοντας ότι δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.
Η Γενί Τσαγ καλεί τις εννέα χώρες της MED9 να εγκαταλείψουν την υποστήριξή τους στην ομοσπονδιακή λύση και να αποδεχθούν τη λύση δύο κρατών και τη διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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