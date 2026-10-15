Γενί Τσαγ κατά MED9 για το Κυπριακό: «Τέλος η ομοσπονδία – Αδιαπραγμάτευτη η παρουσία του τουρκικού στρατού»

«Ποιος έδωσε στη MED9 το δικαίωμα να αγνοήσει την κυριαρχία του τουρκοκυπριακού λαού;», διερωτάται, αναφερόμενη στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, ενώ κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για δύο μέτρα και δύο σταθμά.

«Το δεφτέρι της ομοσπονδίας έχει κλείσει», αναφέρει, υποστηρίζοντας ότι στην Κύπρο υπάρχουν «δύο λαοί, δύο δημοκρατίες και δύο κράτη».

Για τα Βαρώσια ισχυρίζεται ότι βρίσκονται εντός της «κυριαρχικής επικράτειας της τδβκ», όπως αποκαλεί το ψευδοκράτος, και ότι οι αποφάσεις για το μέλλον τους ανήκουν στις «αρχές του».

Παράλληλα, χαρακτηρίζει «κόκκινη γραμμή» την παρουσία του τουρκικού στρατού και τις εγγυήσεις της Τουρκίας, τονίζοντας ότι δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Η Γενί Τσαγ καλεί τις εννέα χώρες της MED9 να εγκαταλείψουν την υποστήριξή τους στην ομοσπονδιακή λύση και να αποδεχθούν τη λύση δύο κρατών και τη διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους.

Πηγή: ΚΥΠΕ