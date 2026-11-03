Στέφανος Στεφάνου: Η μαρωνίτικη κοινότητα υποφέρει από την κατοχή και συμμετέχει στον αγώνα για λύση

Σε δηλώσεις του στον Κορμακίτη, όπου παρέστη στη λειτουργία στον Άγιο Γεώργιο για τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου του Σπόρου, ο κ. Στεφάνου είπε ότι το Κυπριακό βρίσκεται σε παρατεταμένο αδιέξοδο. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχουν εξελίξεις και το αδιέξοδο είναι μακροβιότερο από ποτέ, ουσιαστικά από το 2017.

Ο κ. Στεφάνου πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ δεν θα εγκαταλείψει την προσπάθεια για επίτευξη λύσης. Είπε ότι η συνέχιση του status quo διατηρεί τους κινδύνους που δημιουργούν η κατοχή και η παρουσία χιλιάδων Τούρκων στρατιωτών.

Η λύση, συνέχισε, θα διαμορφώσει τις συνθήκες ώστε Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρωνίτες, Αρμένιοι και Λατίνοι να ορίζουν μαζί τη μοίρα τους, να αποφασίζουν για το μέλλον τους και να οικοδομήσουν έναν τόπο μόνιμης ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας για ολόκληρο τον λαό.

«Αυτόν τον αγώνα θα συνεχίσουμε, αυτή την προσπάθεια θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε», ανέφερε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ. Είπε ακόμη ότι η μαρωνίτικη κοινότητα συμμετέχει στον αγώνα για λύση του Κυπριακού, η οποία θα τερματίσει την τουρκική κατοχή και θα οδηγήσει στην επανένωση της Κύπρου και του λαού της.

Καταλήγοντας, ευχήθηκε «χρόνια πολλά στη μαρωνίτικη κοινότητα».

Πηγή: ΚΥΠΕ