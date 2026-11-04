Ψάχνει αποδιοπομπαίους τράγους ο Τραμπ μετά την εκλογική ήττα – Ρωτά τους συμβούλους του αν πρέπει να διώξει τον Χέγκσεθ

Οι συζητήσεις πραγματοποιούνται στον απόηχο της εκλογικής ήττας των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι έχασαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, με τον πόλεμο στο Ιράν να βρίσκεται στο επίκεντρο της εσωτερικής συζήτησης για τα αίτια του αποτελέσματος.

Παρά τις σχετικές διεργασίες, πηγές που επικαλείται το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο διευκρινίζουν ότι ο Τραμπ δεν έχει λάβει οριστική απόφαση για την αντικατάσταση του υπουργού Άμυνας.

Στο κάδρο και δύο ανώτατοι στρατιωτικοί

Σύμφωνα με το CBS, ορισμένοι συνεργάτες του Λευκού Οίκου εκτιμούν ότι μέρος των ευθυνών για την εκλογική ήττα ενδέχεται να αποδοθεί και σε δύο ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους, οι οποίοι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό και στη διαχείριση του πολέμου στο Ιράν.

Πρόκειται για τον ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), και τον στρατηγό Νταν Κέιν, πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων.

Η συζήτηση για τις ευθύνες της στρατιωτικής ηγεσίας συνδέεται με την αυξανόμενη κριτική για την πορεία της σύγκρουσης με το Ιράν και τις πολιτικές συνέπειές της στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Βανς αποδίδει την ήττα στον πόλεμο

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δημόσια τοποθέτηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος απέδωσε ευθέως την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στον πόλεμο.

Σε εκτενή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, την Τετάρτη, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος».

Η τοποθέτηση αυτή αναδεικνύει το βάρος που αποδίδεται πλέον στη σύγκρουση με το Ιράν για την εκλογική επίδοση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Στο τραπέζι το όνομα του Ρον ΝτεΣάντις

Το CBS News αποκαλύπτει επίσης ότι μεταξύ των προσώπων που συζητούνται ως πιθανοί αντικαταστάτες του Χέγκσεθ βρίσκεται ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές του δικτύου, ο ΝτεΣάντις θα μπορούσε να περάσει από τη διαδικασία επικύρωσης του διορισμού του στη Γερουσία κατά τη μεταβατική περίοδο πριν από την ανάληψη καθηκόντων από το νέο Κογκρέσο.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, θα μπορούσε να αναλάβει την ηγεσία του Πενταγώνου μετά την ολοκλήρωση της θητείας του ως κυβερνήτη της Φλόριντα, στις 5 Ιανουαρίου.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για επικείμενη αλλαγή στην ηγεσία του υπουργείου Άμυνας.

Ο Λευκός Οίκος στηρίζει τον Χέγκσεθ

Παρά τις πληροφορίες για τις συζητήσεις στο περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου, ο Λευκός Οίκος διαψεύδει ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του Τραμπ προς τον υπουργό Άμυνας.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε στο CBS News ότι ο πρόεδρος εξακολουθεί να έχει την πλήρη εμπιστοσύνη του στον Πιτ Χέγκσεθ.

Στην ίδια δήλωση υπερασπίστηκε τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν και τη Βενεζουέλα, ενώ εξήρε τις προσπάθειες του Χέγκσεθ να ανατρέψει τις πολιτικές της προηγούμενης κυβέρνησης Μπάιντεν στο Πεντάγωνο, ιδιαίτερα σε ζητήματα διαφορετικότητας και συμπερίληψης.

Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Χέγκσεθ αποκτά πρόσθετη πολιτική σημασία, καθώς οι Δημοκρατικοί είχαν ήδη επιδιώξει, πριν από τις εκλογές, την παραπομπή του σε διαδικασία καθαίρεσης. Με την εξασφάλιση πλειοψηφίας και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, το ενδεχόμενο νέας σχετικής πρωτοβουλίας ενδέχεται να ενισχυθεί.

Πηγή: CBS News