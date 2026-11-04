Ολγκίν: «Πήγα στον Τούρκο πρέσβη για να παραλάβω μήνυμα από την Άγκυρα» – Ενήμερος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η κ. Ολγκίν είπε ότι ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας την ενημέρωσε πως είχε αποσταλεί μήνυμα μέσω του «πρέσβη».

«Γι’ αυτό ήρθα να τον συναντήσω, απλώς για να λάβω αυτό το μήνυμα, κάτι που εξήγησα και στον κ. Χριστοδουλίδη», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στη συνάντησή της με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, η κ. Ολγκίν είπε ότι συζήτησαν πώς μπορούν να συνεχιστούν οι εργασίες ενόψει της κοινής συνάντησης των ηγετών τη Δευτέρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ