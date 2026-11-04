Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, δήλωσε την Τετάρτη ότι συναντήθηκε με τον Τούρκο «πρέσβη» στα κατεχόμενα, προκειμένου να παραλάβει μήνυμα που της είχε σταλεί από την Άγκυρα.
Ολγκίν: «Πήγα στον Τούρκο πρέσβη για να παραλάβω μήνυμα από την Άγκυρα» – Ενήμερος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης
Η προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ για την Κύπρο ανέφερε ότι συνάντησε τον Τούρκο «πρέσβη» για να παραλάβει μήνυμα που της είχε σταλεί από την Άγκυρα.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η κ. Ολγκίν είπε ότι ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας την ενημέρωσε πως είχε αποσταλεί μήνυμα μέσω του «πρέσβη».
«Γι’ αυτό ήρθα να τον συναντήσω, απλώς για να λάβω αυτό το μήνυμα, κάτι που εξήγησα και στον κ. Χριστοδουλίδη», πρόσθεσε.
Αναφερόμενη στη συνάντησή της με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, η κ. Ολγκίν είπε ότι συζήτησαν πώς μπορούν να συνεχιστούν οι εργασίες ενόψει της κοινής συνάντησης των ηγετών τη Δευτέρα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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