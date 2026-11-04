Αισιόδοξος για τις εξελίξεις στο Κυπριακό δήλωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας πως τα μηνύματα μέχρι στιγμής είναι θετικά.
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τα μηνύματα της Άγκυρας προς Ολγκίν: «Είμαι αισιόδοξος, ελπίζω να υπάρξουν ανακοινώσεις»
Αισιόδοξος για τις εξελίξεις δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφέροντας ότι είχε ανταλλαγή μηνυμάτων με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.
Σε δηλώσεις του πριν από τα εγκαίνια του οικήματος της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες στη Λευκωσία, ρωτήθηκε αν είναι αισιόδοξος. «Ναι, είμαι αισιόδοξος. Είχα μια ανταλλαγή μηνυμάτων με την κ. Ολγκίν, αλλά αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Είναι θετικά τα μηνύματα μέχρι αυτή τη στιγμή και ελπίζω όταν θα είμαστε στο στάδιο των ανακοινώσεων, αυτά να μετουσιωθούν και σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις», είπε.
Ερωτηθείς αν υπάρχει κάτι από την πλευρά της Τουρκίας που να δείχνει ότι η διαδικασία προχωρά, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν θέλει να αναφερθεί στο τι γίνεται με την Τουρκία. Σημείωσε, ωστόσο, ότι η κ. Ολγκίν αναφέρθηκε δημόσια σήμερα σε μηνύματα από τουρκικής πλευράς.
«Είμαστε έτοιμοι, επαναλαμβάνω, να έχουμε θετικές ανακοινώσεις, που θα ανοίξουν τον δρόμο για μια διευρυμένη διάσκεψη με στόχο να ανακοινώσουμε την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν», κατέληξε ο Πρόεδρος.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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