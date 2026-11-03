Χριστοδουλίδης: Έντονη δυσαρέσκεια για τη συνάντηση Ολγκίν με τον Τούρκο «πρέσβη» στα κατεχόμενα

Ήταν η δεύτερη συνάντησή τους, μετά από εκείνη της προηγούμενης Παρασκευής. Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, συζητήθηκαν ζητήματα που είχαν τεθεί στις 30/10, καθώς και διευκρινίσεις που ζητήθηκαν μετά τη συνάντηση της κ. Ολγκίν με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι η επαφή με τον «πρέσβη» «βρίσκεται σε σύγκρουση με το ψήφισμα 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών» και ότι οι αξιωματούχοι και οι εκπρόσωποι του ΟΗΕ πρέπει να ενεργούν βάσει των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όπως ανέφερε, η εξήγηση που δόθηκε ήταν ότι η συνάντηση ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά για να μεταφερθεί μήνυμα στην κ. Ολγκίν. Χαρακτήρισε την ενέργεια «απαράδεκτη» και «ατυχή στιγμή».

Ερωτηθείς για το μήνυμα, το οποίο σύμφωνα με πηγές μεταφέρθηκε από τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεμέτ Κεμάλ Μποζάι, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι κάθε μήνυμα αξιολογείται, ιδιαίτερα καθώς εντείνονται οι προσπάθειες. Πρόσθεσε ότι αφορούσε τη συνέχιση των επαφών της κ. Ολγκίν, τις συναντήσεις της εκείνη την ημέρα και την επόμενη, καθώς και την πορεία προς την κοινή συνάντηση που έχει οριστεί για τις 9 Νοεμβρίου 2026. Η πραγματική βούληση και πρόθεση, είπε, κρίνεται μέσα από την επίτευξη συμφωνιών.

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η κ. Ολγκίν συναντήθηκε με τον Πρόεδρο για να τον ενημερώσει για όσα συζητήθηκαν κατά την προηγούμενη ημέρα με τον κ. Έρχιουρμαν, ενόψει της κοινής συνάντησης. Σημείωσε ότι συζητήθηκαν επίσης τα θέματα της πρώτης συνάντησης Χριστοδουλίδη-Ολγκίν και εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει θετική ανταπόκριση από την άλλη πλευρά, ώστε να σημειωθεί πρόοδος στους τρεις πυλώνες που έχει θέσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και στις προτάσεις που έχει υποβάλει ο Πρόεδρος.

Ερωτηθείς αν μπορεί να υπάρξει συμφωνία, είπε ότι πρόοδος είναι εφικτή σε πολλά σημεία, εφόσον υπάρξει η απαραίτητη πολιτική βούληση και από την άλλη πλευρά. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν σκέψεις από την άλλη πλευρά που συζητούνται, αλλά το Προεδρικό δεν προτίθεται να διαπραγματεύεται δημόσια. Οι συγκεκριμένες εισηγήσεις του Προέδρου βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση και αξιολόγηση, ανέφερε.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δήλωσε αισιόδοξος για τα περιθώρια προόδου, ιδίως στην κοινή συνάντηση της 9ης Νοεμβρίου. Είπε ότι εκεί θα δοθεί η δυνατότητα διεξοδικής συζήτησης και στους τρεις πυλώνες και επανέλαβε πως η ελληνοκυπριακή πλευρά θα προσέρχεται σε κάθε συνάντηση με την ίδια εποικοδομητική στάση. Χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι η Προσωπική Απεσταλμένη βρίσκεται για μέρες στην Κύπρο και ότι οι συναντήσεις είναι τακτικές, εκφράζοντας την ελπίδα για θετικό αποτέλεσμα στην επόμενη κοινή συνάντηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ