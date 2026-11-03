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Κυπριακό

Στην τουρκική «πρεσβεία» στα κατεχόμενα η Ολγκίν - Συνάντηση με Μπαστσερί για το Κυπριακό

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην τουρκική "πρεσβεία", ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με το Κυπριακό.

Η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, η οποία βρίσκεται αυτή την περίοδο στο νησί για σειρά συναντήσεων, επισκέφθηκε τον Τούρκο "πρέσβη" στην κατεχόμενη Λευκωσία, Αλί Μουράτ Μπαστσερί.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην τουρκική "πρεσβεία", ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με το Κυπριακό.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

#ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ #ΜΑΡΙΑ ΑΝΧΕΛΑ ΟΛΓΚΙΝ

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