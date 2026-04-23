Αποκαλυπτήρια πλάκας για την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στα Κελοκέδαρα με θρησκευτική λαμπρότητα

Με ιδιαίτερη επισημότητα και θρησκευτική κατάνυξη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης εκδήλωση αποκαλυπτηρίων πλάκας για την ανέγερση της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στα Κελοκέδαρα.

Τα αποκαλυπτήρια τέλεσε η αναπληρώτρια Έπαρχος Πάφου, Φρόσω Γεωργίου, παρουσία κατοίκων, αποδήμων και φίλων της κοινότητας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με πανηγυρικό εσπερινό, προίσταμένου του πρωτοσύγγελου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου κ.Ιωάννη Θεοχάρους, ακολουθούμενο από λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Γεωργίου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς ευλάβειας.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποδήμων και Φίλων Κελοκεδάρων, Νεοκλής Αγαθαγγέλου, καθώς και η αναπληρώτρια Έπαρχος Πάφου, οι οποίοι εξήραν τη σημασία της εκκλησίας για την πνευματική και πολιτιστική ζωή του χωριού.

Η κ.Γεωργίου ανέφερε σε χαιρετισμό της πως σύμφωνα με την παράδοση της εκκλησίας μας ο Άγιος Γεώργιος μέσα από τα φρικτά βασανιστήρια που υπέστη δεν λύγισε, αλλά αντίθετα με τη δύναμη της ψυχής και την ακλόνητη πίστη,κατόρθωσε να συγκλονίσει ακόμη και εκείνους που τον βασάνισαν.

Λέγεται δε, όπως είπε, ότι ακόμη και οι 300 στρατιώτες που τον βασάνιζαν βλέποντας το μαρτύριο του Αγίου πίστεψαν στο Χριστό.

Ο πρόεδρος του Συνδέδμου Αποδήμων και Φίλων Κελοκεδάρων, Νεοκλής Αγαθαγγέλου συνεχάρη τον Οικονόμο Βρυώνη Νικάνδρου. Όπως είπε, ο τίτλος του Οικονόμου είναι τιμητικός και αποδίδεται στον έγγαμο κληρικό που κατέχει τον δεύτερο βαθμό ιεροσύνης. Του έχει συνέχισε,αποδοθεί από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.Γεώργιο στις 4 Ιανουαρίου του 2026 κατά την επίσκεψη του στον Ιερό Νσό του Αγίου Γεωργίου Κελοκεδάρων .

Τέλος ευχαρίστησε τον κοινοτάρχη Κελοκεδάρων Χρίστο Ιγνατίου και τον ταμία της εκκλησίας Δημήτρη Γιαννακού αλλά και όσους συνέβαλαν στην διοργάνωση και διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Μετά την τελετή των αποκαλυπτηρίων, ακολούθησε προβολή αφιερωμένη στην ιστορία και την πορεία ανέγερσης της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, αναδεικνύοντας τις προσπάθειες και τη συμβολή της τοπικής κοινότητας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδι αφιερωμένα στον Άγιο Γεώργιο, προσφέροντας ένα ζεστό και εορταστικό κλείσιμο σε μια ημέρα με έντονο θρησκευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα.