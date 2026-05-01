Πρωτιά στην Πολιτιστική Καινοτομία για το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Πάφου

Το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Πάφου σημείωσε μια σημαντική διάκριση στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαθητική Επιχείρηση 2025–26», που διοργανώνει ο Junior Achievement Κύπρου, κατακτώντας το 1ο Βραβείο Πολιτιστικής Καινοτομίας μέσω της μαθητικής επιχείρησης «Heritage Weave».

Η επιτυχία αυτή αποτελεί επιστέγασμα της δημιουργικότητας, της επιμονής και της σκληρής δουλειάς των μαθητών, οι οποίοι κατάφεραν να συνδυάσουν με μοναδικό τρόπο τον σεβασμό προς την πολιτιστική κληρονομιά με μια σύγχρονη επιχειρηματική προσέγγιση.

Μέσα από την πρωτότυπη και εμπνευσμένη ιδέα της «Heritage Weave», ανέδειξαν την αξία της παράδοσης, προσεγγίζοντάς την με καινοτόμο πνεύμα και επιχειρηματική διορατικότητα.

Όπως αναφέρεται , η διάκριση αυτή γεμίζει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια τη σχολική κοινότητα, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των μαθητών και την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Παράλληλα, προστίθεται στην ανακοίνωση, αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα για τη δύναμη της νέας γενιάς να δημιουργεί, να καινοτομεί και να προβάλλει τον πολιτισμό με σύγχρονους όρους.

Το σχολείο εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία και τους εύχεται κάθε επιτυχία στα μελλοντικά τους σχέδια.