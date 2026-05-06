Η Υφυπουργός Πολιτισμού αναδεικνύει τον πολιτισμό ως πυλώνα ανάπτυξης και καινοτομίας

Στη σημασία της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στον πολιτιστικό τομέα αναφέρθηκε η Υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου, μιλώντας στην εκδήλωση του Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου με τίτλο «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Πολιτιστικό Τομέα», που πραγματοποιήθηκε χθες.

Όπως τόνισε, οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες αποτελούν κρίσιμο πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρουν 5,3% στο ΑΕΠ και προσφέρουν εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Υπογράμμισε ότι ο πολιτισμός δεν είναι μόνο φορέας μνήμης και δημιουργίας, αλλά και παραγωγικός τομέας με κοινωνική και οικονομική αξία. Η ίδια ανέδειξε τον ρόλο του Υφυπουργείου Πολιτισμού στη στήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης δημιουργίας, επισημαίνοντας τη νέα ολιστική στρατηγική που ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ενσωμάτωσης της καινοτομίας, όχι μόνο τεχνολογικά αλλά και σε επίπεδο διακυβέρνησης, συνεργασιών και ανάπτυξης κοινού. Παράλληλα, σημείωσε ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να ενισχύσει την καλλιτεχνική δημιουργία, προσφέροντας αυτονομία και βιωσιμότητα στους δημιουργούς, ενώ ανέδειξε τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και τα νέα προγράμματα στήριξης που προωθεί το Υφυπουργείο.

Η Υφυπουργός κατέληξε ότι στόχος είναι η ανάδειξη του πολιτισμού ως μοχλού οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας, με ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας της Κύπρου.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε ακολούθως στο πολυσχιδές έργο του Τμήματος Αρχαιοτήτων, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό του ρόλο στην προστασία, διαχείριση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Τόνισε ότι τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι μετασχηματίζονται σε σύγχρονους, ζωντανούς οργανισμούς γνώσης, εκπαίδευσης και κοινωνικής συμμετοχής, με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και διαδραστικών εμπειριών για το κοινό. Η συνεχής αναβάθμιση των χώρων αυτών, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη τουριστική κινητικότητα, ενισχύει την πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μεγάλη επισκεψιμότητα της Νέας Πάφου, όπως είπε.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της κυπριακής χειροτεχνίας ως συνδετικούς κρίκους μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης δημιουργίας.

Επεσήμανε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας, όπως ο ανταγωνισμός και η απομάκρυνση των νέων από τις παραδοσιακές τέχνες, και παρουσίασε τις δράσεις ενίσχυσης, όπως η δημιουργία ψηφιακών εργαλείων προώθησης, η ανάπτυξη μητρώων και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη θεσμική προστασία της αυθεντικότητας των προϊόντων μέσω ευρωπαϊκών κανονισμών.

Κεντρική θέση στην τοποθέτησή της κατείχε το Πολιτιστικό Χωριό της Λέμπας, το οποίο χαρακτήρισε ως έργο στρατηγικής σημασίας για την Πάφο και ολόκληρη τη χώρα. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια σύγχρονη πολιτιστική υποδομή που υπερβαίνει τη λογική ενός απλού χώρου εκδηλώσεων, φιλοδοξώντας να λειτουργήσει ως δυναμικός πυρήνας δημιουργίας, εκπαίδευσης και καλλιτεχνικής ανταλλαγής. Το Πολιτιστικό χωριό Λέμπας θα φιλοξενεί καλλιτέχνες, φοιτητές και μαθητές, ενισχύοντας τη διασύνδεση της τοπικής κοινωνίας με τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή. Η λειτουργία του αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου πολιτιστικού οικοσυστήματος με διεθνή προσανατολισμό.

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πολιτιστική εξωστρέφεια ως βασικό άξονα πολιτικής, που ενισχύει τη διεθνή παρουσία των Κυπρίων δημιουργών, καθώς και στις δράσεις πολιτιστικής παιδείας για τη νέα γενιά, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ενεργού και καλλιεργημένου κοινού. Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι ο πολιτισμός αποτελεί αναπτυξιακό πυλώνα με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία. Η επένδυση σε υποδομές όπως το Πολιτιστικό Χωριό της Λέμπας αποτυπώνει τη στρατηγική βούληση για ενίσχυση της σύγχρονης δημιουργίας και για ουσιαστική ένταξη του πολιτισμού στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας, κατέληξε.