Στο Πεκίνο ο Αραγτσί λίγο πριν την επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί αφίχθη στο Πεκίνο, όπου είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι, με φόντο τη συνεχιζόμενη κρίση στον Κόλπο, μετέδωσαν τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.

Το ταξίδι του ιρανού υπουργού καταγράφεται καθώς πλησιάζει στον ορίζοντα η επίσημη επίσκεψη που προγραμματίζει να κάνει σε μια εβδομάδα και κάτι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την Πέμπτη 14η και την Παρασκευή 15η Μαΐου, στην Κίνα, που θεωρείται σύμμαχος της Τεχεράνης και συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων ιρανικού αργού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ