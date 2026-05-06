Βήματα προόδου στον Ποταμό Λιοπετρίου

Μικρή, έστω, πρόοδος παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην υλοποίηση έργων που περιλαμβάνονται στ’ όλο project ανάπλασης του Ποταμού Λιοπετρίου. Ένα έργο που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020 και θα έπρεπε, με βάση το αρχικό συμβόλαιο που υπεγράφη με την πρώτη ανάδοχο εταιρεία, να είχε παραδοθεί τον Μάρτιο του 2023…

«Οι πάμπολλες καθυστερήσεις που προέκυψαν πριν από τη συμφωνία με τον δεύτερο εργολάβο συνιστούν σκάνδαλο», δήλωσε στον «Π» ο αντιδήμαρχος Λιοπετρίου Μάρκος Κουμή, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι με την έλευση του νέου εργολάβου «το νερό μπήκε στο αυλάκι», όπως είπε χαρακτηριστικά, και κάποια έργα μπήκαν, επιτέλους, σε τροχιά υλοποίησης. Σύμφωνα με τον κ. Κουμή, υπάρχει θετική εξέλιξη όσον αφορά τις εργασίες κατασκευής των κρηπιδωμάτων εντός του αλιευτικού καταφυγίου, προκειμένου να μπορούν να δένουν τα σκάφη τους όλοι οι ψαράδες, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Όπως ανέφερε, οι εργασίες για τα κρηπιδώματα ξεκίνησαν πριν από περίπου έναν μήνα και υπολογίζεται να ολοκληρωθούν περί τα τέλη του 2026. Ο αντιδήμαρχος Λιοπετρίου δήλωσε, επίσης, ότι μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή του καρνάγιου εντός του αλιευτικού καταφυγίου με προοπτική να ολοκληρωθεί σε διάστημα τριών μηνών. Περίπου την ίδια περίοδο υπολογίζεται να ξεκινήσουν και οι εργασίες καθαρισμού κι εκβάθυνσης του βυθού του αλιευτικού καταφυγίου. Υπενθυμίζουμε ότι το περασμένο καλοκαίρι ολοκληρώθηκε ο δρόμος που οδηγεί στο αλιευτικό καταφύγιο του Ποταμού Λιοπετρίου, καθώς και τα πεζοδρόμια και ο ποδηλατόδρομος. Ο κ. Κουμή είπε ότι το ένα εστιατόριο της περιοχής λειτουργεί κανονικά, ενώ το άλλο εστιατόριο αναμένει την ολοκλήρωση του εργοταξίου που βρίσκεται μπροστά απ’ αυτό σε σχέση με τα έργα κατασκευής των κρηπιδωμάτων.

«Έχει δοθεί προτεραιότητα στα έργα μπροστά από το εστιατόριο, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο και το δεύτερο κέντρο να επαναλειτουργήσει», συμπλήρωσε ο αντιδήμαρχος. Όσον αφορά, όμως, τα εξωραϊστικά έργα (κτήρια κτλ.) που προβλέπονται στον χερσαίο χώρο του Ποταμού Λιοπετρίου, τα οποία εκκρεμούν εδώ και τρία χρόνια, ο Μάρκος Κουμή δεν ήταν σε θέση να πει με βεβαιότητα πότε θ’ αρχίσουν, εκφράζοντας την ελπίδα να προκηρυχθούν και ν’ αρχίσει η υλοποίησή τους εντός του 2027. Θυμίζουμε ότι μετά από πολλές παρατάσεις που δόθηκαν στον πρώτο εργολάβο του έργου, τον Νοέμβριο του 2024 το Υπουργείο Εσωτερικών τερμάτισε το συμβόλαιο μαζί του καθώς και με τον μηχανικό του έργου.