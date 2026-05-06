Στην Ιορδανία για την Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ιορδανίας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Στην 5η Τριμερή Συνάντηση Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας θα συμμετάσχει το μεσημέρι της Τετάρτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος μεταβαίνει σήμερα το πρωί στο Αμμάν της Ιορδανίας.

Στην Τριμερή θα συμμετάσχουν επίσης ο Βασιλιάς της Ιορδανίας Abdullah II και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει διμερή συνάντηση με τον Βασιλιά της Ιορδανίας και με τον Διάδοχο του Θρόνου. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν η περαιτέρω ενίσχυση των στενών σχέσεων Κύπρου και Ιορδανίας, ο συντονισμός σε περιφερειακό επίπεδο και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά τις εργασίες της Τριμερούς Συνάντησης Κορυφής θα γίνει ανασκόπηση της μέχρι σήμερα εφαρμογής της τριμερούς συνεργασίας σε τομείς που έχουν απασχολήσει τον μηχανισμό σε προηγούμενες Συναντήσεις Κορυφής. Θα συζητηθούν, επίσης, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας, η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις.

"Η συζήτηση για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία"

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, η 5η Τριμερής Συνάντηση Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας επιβεβαιώνει τη σταθερή στρατηγική επιλογή της Κυπριακής Δημοκρατίας να επενδύει σε περιφερειακά σχήματα συνεργασίας με συγκεκριμένο περιεχόμενο, συνέχεια και πολιτική αξία. "Μέσα από τέτοιους μηχανισμούς, η Κύπρος ενισχύει τον ρόλο της ως αξιόπιστου συνομιλητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ευρύτερη περιοχή και ως χώρας που συμβάλλει εμπράκτως στη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής", υπογραμμίζει.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών Δρ Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Δώρος Βενέζης και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Πηγή: ΚΥΠΕ