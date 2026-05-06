Αορίστου χρόνου: Ο λόγος τώρα στο Ανώτατο

Στις 13 Μαΐου αναμένεται να κριθεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου η τύχη της νομοθεσίας που αφορά τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου, μετά την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να αναπέμψει τον νόμο που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στον εκπαιδευτικό κόσμο, καθώς το ζήτημα αγγίζει άμεσα την εργασιακή ασφάλεια μιας σημαντικής μερίδας εκπαιδευτικών.

Η επίμαχη τροποποίηση απαγορεύει τον τερματισμό της απασχόλησης αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών σε περιπτώσεις πλεονασμού, με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να υποστηρίζουν ότι διορθώνει μια χρόνια στρέβλωση εις βάρος τους σε σχέση με όσα ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Από την πλευρά της Εκτελεστικής Εξουσίας ωστόσο, η νομοθεσία κρίθηκε προβληματική, καθώς εκτιμάται ότι αυξάνει σημαντικά το κόστος για το κράτος και εγείρει ζητήματα συνταγματικότητας ως προς τη διάκριση των εξουσιών.

Από την απόφαση του Ανωτάτου θα εξαρτηθεί όχι μόνο η εφαρμογή ή μη της συγκεκριμένης νομοθεσίας αλλά και η επόμενη κίνηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ ζήτησαν με κοινή επιστολή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα πριν από την κοινή τους σύσκεψη στις 11 Μαΐου. Οι οργανώσεις θεωρούν ότι, λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος, πρέπει να προηγηθεί πολιτική διαβούλευση και να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση.