Πέντε υποψήφιοι με τον συνδυασμό «Άμεση Δημοκρατία Κύπρου» στην Πάφο

Πέντε υποψήφιοι κατέθεσαν επίσημα την υποψηφιότητά τους στην επαρχία Πάφου με τον συνδυασμό του κόμματος «Άμεση Δημοκρατία Κύπρου», ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, στον συνδυασμό συμμετέχουν οι Σάββας Έλληνας, Δημήτρης Μπάρος, Νίκος Παλιός, Ανδρέας Σιαηλής και Φειδίας Στόκκος.

Όπως ανέφεραν οι υποψήφιοι φιλοδοξούν να εκπροσωπήσουν τις αρχές της άμεσης συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων, δίνοντας έμφαση στη διαφάνεια και την ενίσχυση της δημοκρατικής διαδικασίας.

Η παρουσίαση των υποψηφίων εντάσσεται στο πλαίσιο της προεκλογικής δραστηριότητας του συνδυασμού, ο οποίος επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία του στην επαρχία Πάφου και να προσεγγίσει τους πολίτες με προτάσεις που αφορούν την καθημερινότητα και την τοπική ανάπτυξη, συμπλήρωσαν .