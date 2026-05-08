ΠΠΟΧ: «Η Κύπρος δεν μπορεί να παίζει με τη δημόσια υγεία»

Τον έντονο προβληματισμό του για τα αυξημένα ποσοστά υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα στην Κύπρο εξέφρασε ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικoύ Πολιτιστικού Ομίλου Χλώρακας, Ανδρέα Κυριακού, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση που αφορά άμεσα τη δημόσια υγεία.

Όπως ανέφερε, σε σχετική του ανακοίνωση, σύμφωνα με πανευρωπαϊκά στοιχεία, η Κύπρος καταγράφει ποσοστό 12,4% σε δείγματα τροφίμων με υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, γεγονός που, όπως σημείωσε, προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των κρατικών ελέγχων και των μηχανισμών προστασίας των καταναλωτών.

Ο κ. Κυριακού τόνισε ότι δεν πρόκειται για μια απλή ή τυπική παρατυπία, αλλά για ένα θέμα που συνδέεται με σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, όπως ορμονικές διαταραχές, νευρολογικά προβλήματα, προβλήματα γονιμότητας και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι πολίτες αγοράζουν καθημερινά φρούτα και λαχανικά χωρίς να γνωρίζουν τι πραγματικά περιέχουν, ενώ πληρώνουν ακριβά προϊόντα θεωρώντας ότι είναι ασφαλή για κατανάλωση.

Ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Ομίλου Χλώρακας κάλεσε το κράτος να προχωρήσει άμεσα σε αυστηρότερους ελέγχους, πλήρη διαφάνεια στα αποτελέσματα των αναλύσεων και επιβολή αυστηρών ποινών σε όσους παραβιάζουν τη νομοθεσία.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η κοινωνία δεν μπορεί να παραμένει σιωπηλή απέναντι σε ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία, σημειώνοντας πως «τα φυτοφάρμακα σήμερα μπορεί να είναι οι αρρώστιες του αύριο».