ΕΒΕΠ :Aνησυχία  η συνεχιζόμενη αδυναμία διαχείρισης και επίλυσης αναφορικά με την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων

Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση προκαλεί στον επιχειρηματικό κόσμο της επαρχίας Πάφου η συνεχιζόμενη αδυναμία ουσιαστικής διαχείρισης και επίλυσης του σοβαρού ζητήματος που έχει προκύψει αναφορικά με την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων.

Σύμφωνα με σχετική ανσκοίνωση, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του ΕΒΕ Πάφου, τις συσκέψεις με τις αρμόδιες αρχές και τις δεσμεύσεις που δόθηκαν για άμεση διευθέτηση, μέχρι σήμερα εξακολουθούν να παρατηρούνται απαράδεκτες καθυστερήσεις, διοικητική ασυνέπεια και πλήρης έλλειψη αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος.

Ενάμιση χρόνο μετά την έναρξη των πρώτων συζητήσεων για το θέμα και ενάμιση μήνα μετά την αποστολή της τελευταίας επιστολής του ΕΒΕ Πάφου προς τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Πάφου, δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απάντηση ή οποιασδήποτε μορφής ενημέρωση που να καταδεικνύει ότι υπήρξε ουσιαστική ενασχόληση με το εξαιρετικά σοβαρό αυτό ζήτημα.

Η στάση αυτή κρίνεται από το Επιμελητήριο ως απαξιωτική τόσο προς το ίδιο το ΕΒΕ Πάφου όσο και προς τον επιχειρηματικό κόσμο και τους πολίτες που επηρεάζονται άμεσα. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί έχει οδηγήσει πολίτες και επιχειρήσεις σε παρατεταμένη αβεβαιότητα και σοβαρή οικονομική επιβάρυνση, εξαιτίας χειρισμών και πρακτικών για τις οποίες οι ίδιοι ουδεμία ευθύνη φέρουν.

Το ΕΒΕ Πάφου θεωρεί ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για περαιτέρω καθυστερήσεις, παλινδρομήσεις ή μεταφορά ευθυνών μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών και αρχών.

Οι αρμόδιοι , και πρώτιστα ο ΕΟΑ Πάφου οφείλουν να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση στην οριστική επίλυση του ζητήματος και στην άμεση διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτήσεων.

Το θέμα θα απασχολήσει άμεσα την επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕ Πάφου, κατά την οποία θα εξεταστούν τρόποι αντίδρασης και περαιτέρω ενέργειες εκ μέρους του Επιμελητηρίου. Η επιχειρηματική κοινότητα της Πάφου απαιτεί σαφείς αποφάσεις, σύννομες διαδικασίες και αποτελεσματική διοίκηση. Η συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης δεν μπορεί πλέον να γίνει αποδεκτή καταλήγει το ΕΒΕ Πάφου.