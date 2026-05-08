Ανθεστήρια Πάφου 2026: Η Πάφος γιορτάζει την Άνοιξη στο κέντρο της πόλης

Ο Δήμος Πάφου, σε συνεργασία με τον Φυσιολατρικό Πνευματικό Όμιλο Πάφου, διοργανώνει την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 τα «Ανθεστήρια Πάφου 2026», αναβιώνοντας έναν από τους σημαντικότερους και πλέον ιστορικούς θεσμούς της πόλης μέσα από μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στην Άνοιξη, τα λουλούδια, τη δημιουργία, τα παιδιά και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

Μέσα από τη φετινή διοργάνωση, ο Δήμος Πάφου επιχειρεί να επαναφέρει δυναμικά έναν θεσμό με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική αξία για την πόλη, επανασυνδέοντας τις νεότερες γενιές με μια παράδοση που για δεκαετίες αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Πάφου. Τα Ανθεστήρια, συνδεδεμένα με την άνοιξη, τη χαρά, τη συλλογικότητα και τη δημιουργική έκφραση, αποτελούν μέρος της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης και της συλλογικής μνήμης των κατοίκων της.

Η φετινή διοργάνωση φιλοδοξεί να μετατρέψει το κέντρο της Πάφου σε έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού, χαράς και δημιουργικής έκφρασης, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων για όλες τις ηλικίες. Κεντρικό στοιχείο της διοργάνωσης θα αποτελέσει η μεγάλη εορταστική πομπή, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 16:30 μέχρι τις 18:00 στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή, με αφετηρία την περιοχή της CYTA και τερματισμό την Πλατεία 28ης Οκτωβρίου (Πλατεία Δημαρχείου).

Στην πομπή θα συμμετάσχουν δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Πάφου, σχολές χορού, πολιτιστικοί φορείς, οργανωμένα σύνολα και ομάδες της πόλης, παρουσιάζοντας ανθοστόλιστες δημιουργίες, καλλιτεχνικές παρεμβάσεις και θεματικές εμπνευσμένες από τη φύση, την άνοιξη, το περιβάλλον και τη δημιουργικότητα.

Μεταξύ άλλων συμμετέχουν: σχολικές μονάδες της πόλης και της επαρχίας Πάφου, σχολές χορού και καλλιτεχνικά σύνολα, πολιτιστικοί και λαογραφικοί όμιλοι, περιβαλλοντικές οργανώσεις και ομάδες νεολαίας.

Η παρέλαση θα πλαισιώνεται από μουσική, παρουσιάσεις και ζωντανή ραδιοφωνική σύνδεση με το SUPER RADIO, με παρουσιαστές την Καλλιόπη Κουρούπη και τον Λουκά Φροντιστά.

Μετά την ολοκλήρωση της πομπής, από τις 18:00 μέχρι τις 20:00, το επίκεντρο των εκδηλώσεων θα μεταφερθεί στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, όπου θα πραγματοποιηθεί το κεντρικό πρόγραμμα της διοργάνωσης με πλήθος δράσεων για παιδιά και οικογένειες.

Συγκεκριμένα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει: δημιουργικά εργαστήρια, ζωγραφική και χειροτεχνίες, face painting, κατασκευή μωσαϊκού, τοίχο αναρρίχησης για παιδιά, φουσκωτά παιχνίδια, διαδραστικές δραστηριότητες και ψυχαγωγικά δρώμενα.

Παράλληλα, στον κήπο της πλατείας θα λειτουργεί έκθεση έργων τέχνης μαθητών της Πάφου, ενώ ο Φυσιολατρικός Πνευματικός Όμιλος Πάφου θα παρουσιάσει τη φωτογραφική έκθεση «Μνήμες Ανθεστηρίων», αφιερωμένη στην ιστορία και τις σημαντικότερες στιγμές του θεσμού μέσα στον χρόνο. Στον χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργούν επίσης περίπτερα με ανοιξιάτικες γεύσεις και κεράσματα, όπως λουκουμάδες, κρέπες, σοκολάτα, παγωτό, ποπ κορν, λεμονάδα και άλλα προϊόντα για μικρούς και μεγάλους.

Η Χαραλαμπίδης Κρίστης θα προσφέρει δωρεάν σοκολατούχο γάλα στο κοινό. Ιδιαίτερη θέση στη φετινή διοργάνωση θα έχει και η μεγάλη αγορά φυτών και λουλουδιών με τη συμμετοχή της GREEN FOREST, ενισχύοντας το περιβαλλοντικό και οικολογικό μήνυμα της εκδήλωσης και προωθώντας την αγάπη για τη φύση και το πράσινο.

Ο Δήμος Πάφου ενημερώνει το κοινό ότι, για τις ανάγκες διεξαγωγής της πομπής, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή και σε παρακείμενους δρόμους από τις 15:00 μέχρι και το τέλος της παρέλασης. Το κοινό καλείται να ακολουθεί τις οδηγίες της Αστυνομίας και των τροχονόμων και να προσέλθει έγκαιρα στο κέντρο της πόλης.

Τα Ανθεστήρια Πάφου 2026 αποτελούν μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή πολιτισμού, συμμετοχής και αισιοδοξίας, που ενώνει μικρούς και μεγάλους σε μια ημέρα αφιερωμένη στην Άνοιξη, τη δημιουργία και τη συλλογικότητα. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.