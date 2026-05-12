Ξέσπασε πυρκαγιά σε σκουπίδια εντός σκυβαλοφόρου – Τα απέρριψε στην άκρη του δρόμου ο οδηγός

Κλήση για πυρκαγιά σε μεγάλο σωρό από σκύβαλα (περίπου δύο τόνων) έλαβε η Πυροσβεστική Υπηρεσία στις 21:28 χθες το βράδυ στη Λεμεσό.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στα σκύβαλα εντός του σκυβαλοφόρου οχήματος μετά από τη συγκομιδή τους και ο οδηγός του οχήματος, αφού αντιλήφθηκε την πυρκαγιά, απέρριψε τα σκύβαλα σε ασφαλές σημείο στην άκρη του δρόμου και ενημέρωσε σχετικά την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας, ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αγίου Νικολάου και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 21:59. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης διαπιστώθηκε ότι εντός του σωρού υπήρχαν συστοιχίες συσσωρευτών, οι οποίες βραχυκυκλώνονταν.

Στο σημείο κλήθηκε και αφίχθηκε λειτουργός της Άμεσης Επέμβασης του Δήμου Λεμεσού, ο οποίος ανέλαβε την περισυλλογή και τη διαχείριση των υλικών. Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από τους συσσωρευτές που βρίσκονταν εντός του σωρού των σκυβάλων κατά τη διάρκεια της συγκομιδής τους.