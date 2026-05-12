Συνάντηση στον απόηχο εντάσεων στο Παλιομέτοχο - Κτηνοτρόφοι έκλεισαν δρόμους λόγω μεταφοράς νεκρών ζώων από άλλη περιοχή

Ξέσπασε πυρκαγιά σε σκουπίδια εντός σκυβαλοφόρου – Τα απέρριψε στην άκρη του δρόμου ο οδηγός

Στο σημείο κλήθηκε και αφίχθηκε λειτουργός της Άμεσης Επέμβασης του Δήμου Λεμεσού, ο οποίος ανέλαβε την περισυλλογή και τη διαχείριση των υλικών

Κλήση για πυρκαγιά σε μεγάλο σωρό από σκύβαλα (περίπου δύο τόνων) έλαβε η Πυροσβεστική Υπηρεσία στις 21:28 χθες το βράδυ στη Λεμεσό.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στα σκύβαλα εντός του σκυβαλοφόρου οχήματος μετά από τη συγκομιδή τους και ο οδηγός του οχήματος, αφού αντιλήφθηκε την πυρκαγιά, απέρριψε τα σκύβαλα σε ασφαλές σημείο στην άκρη του δρόμου και ενημέρωσε σχετικά την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας, ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αγίου Νικολάου και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 21:59. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης διαπιστώθηκε ότι εντός του σωρού υπήρχαν συστοιχίες συσσωρευτών, οι οποίες βραχυκυκλώνονταν.

Στο σημείο κλήθηκε και αφίχθηκε λειτουργός της Άμεσης Επέμβασης του Δήμου Λεμεσού, ο οποίος ανέλαβε την περισυλλογή και τη διαχείριση των υλικών. Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από τους συσσωρευτές που βρίσκονταν εντός του σωρού των σκυβάλων κατά τη διάρκεια της συγκομιδής τους.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

