Πάφος 2026: Επανεκλογή τριών βουλευτών, δεύτερη έδρα για ΔΗΣΥ και είσοδος της Άμεσης Δημοκρατίας , αυξημένη συμμετοχή

Ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στην Εκλογική Περιφέρεια Πάφου για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026, με την επαρχία να καταγράφει αυξημένη συμμετοχή και σημαντικές πολιτικές ανακατατάξεις στη σύνθεση της νέας κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.

Από τις πέντε έδρες της επαρχίας, επανεκλέγονται τρεις από τους τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές. Συγκεκριμένα, επανεκλέγονται ο Χαράλαμπος Πάζαρος από τον ΔΗΣΥ με 4.609 ψήφους , ο Βαλεντίνος Φακοντής από το ΑΚΕΛ με 3.943 ψήφους και ο Χρύσανθος Σαββίδης από το ΔΗΚΟ με 4.778 ψήφους. Ο κ. Σαββίδης εξασφάλισε τους περισσότερους ψήφους παμπάφια. Τις δύο υπόλοιπες έδρες εξασφαλίζουν η Νικολέτα Κωνσταντίνου, δίνοντας στον ΔΗΣΥ δεύτερη κοινοβουλευτική έδρα στην επαρχία Πάφου με 3.608 ψήφους , καθώς και από την Άμεση Δημοκρατία ο Δημήτρης Μπάρος με 280 ψήφους. Ενώ αρχικά όλα έδειχναν ότι την πέμπτη έδρα της Πάφου θα εξασφάλιζε το ΕΛΑΜ και στον αντιπρόεδρο του κινήματος Μιχάλη Μιχαήλ, υπήρξε μια τεράστια ανατροπή λόγω του εκλογικού συστήματος και συγκεκριμένα ανάμεσα σε επαρχίες και τρία κόμματα.

Ενώ αρχικά η Άμεση Δημοκρατία εξασφάλιζε έδρα στην Κερύνεια, την έδρα κατέλαβε το ΔΗΚΟ, το οποίο απώλεσε μια από τις δυο έδρες που φαινόταν ότι κέρδιζε στην Λεμεσό. Η έδρα της Άμεσης Δημοκρατίας μεταφέρθηκε στην Πάφο, την καταλαμβάνει ο Δημήτρης Μπάρος, και το ΕΛΑΜ λαμβάνει τρίτη έδρα στην Λευκωσία από τις δυο που λάμβανε αρχικά.

Η συμμετοχή των ψηφοφόρων στην Πάφο ανήλθε στο 71% των εγγεγραμμένων εκλογέων, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σύγκριση με τις βουλευτικές εκλογές του 2021, όταν είχε ψηφίσει το 70,35% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Σε απόλυτους αριθμούς, το 2021 είχαν προσέλθει στις κάλπες 36.640 ψηφοφόροι, ενώ στις εκλογές του 2016 είχαν ψηφίσει 34.078 εκλογείς, ποσοστό περίπου 70%. Συνολικά, οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι στην Εκλογική Περιφέρεια Πάφου ανέρχονται σε 47.421, αριθμός που περιλαμβάνει τόσο τους εκλογείς του εξωτερικού όσο και τους ψηφοφόρους που εκτίουν ποινές στις Κεντρικές Φυλακές. Η διαδικασία καταμέτρησης εξελίχθηκε κανονικά. Τα συνολικά αποτελέσματα για την κατανομή των εδρών ξεκαθάρισαν γύρω στις 21:00, ενώ η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης ολοκληρώθηκε πριν από τα μεσάνυχτα.

Σταυροί προτίμησης

Κατά τους σταυρούς προτίμησης στον Δημοκρατικό Συναγερμό ο Χαράλαμπος Πάζαρος εξασφάλισε 4.609 ψήφους, ακολουθεί η Νικολέττα Κωνσταντίνου με 3.608 ψήφους ο Σωτήρης Κουππάρης με 3072 ψήφους, ο Γεώργιος Γεωργίου με 975 ψήφους και ο Κωνσταντίνος Καρσεράς με 507 ψήφους.

Σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης στο ΑΚΕΛ στην Πάφο ο Βαλεντίνος Φακοντής εξασφάλισε 3.943 ψήφους, η Μαριέλλα Θεοφάνους 2.439 , ο Νίκος Σαββίδης 1.836 , ο Γιώργος Σκούρου 1.447 και ο Ανδρέας Νικολάου 453.

Στο Δημοκρατικό κόμμα ο Χρύσανθος Σαββίδης εξασφάλισε 4.778 ψήφους, ο Κυριάκος Σίμου 1.214, η Νατάσα Ιωάννου 579 ψήφοι, ο Πανίκος Σκορδής 471 και η Άντρη Κωνσταντινίδου 278. Στην Άμεση Δημοκρατία ο Δημήτρης Μπάρος εξασφάλισε 280 ψήφους, ο Νίκος Παλιός 275 , ο Φειδίας Στόκκος 240 , ο Ανδρέας Σιαηλής 132 και ο Σάββας Έλληνας 127. Η ΕΔΕΚ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει έδρα.

Στο μεταξύ οι πανηγυρισμοί στα επιτελεία ξεκίνησαν από νωρίς.

Το πρώτο εκλογικό αποτέλεσμα στην επαρχία Πάφου προήλθε από την Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων. Στο συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο ήταν εγγεγραμμένοι 88 ψηφοφόροι και ψήφισαν 51, καταγράφοντας συμμετοχή 53,41%, ενώ η αποχή ανήλθε στο 46,59%. Από τα ψηφοδέλτια, τα 50 κρίθηκαν έγκυρα (98,04%), δεν καταγράφηκαν άκυρα, ενώ υπήρξε ένα λευκό ψηφοδέλτιο (1,96%). Πρώτη πολιτική δύναμη αναδείχθηκε το ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία, συγκεντρώνοντας 48% ή 24 ψήφους, παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο της τάξης του 29%. Τα πρώτα αυτά αποτελέσματα, αν και προέρχονται από μικρό εκλογικό τμήμα, αποτυπώνουν τις αρχικές τάσεις της αναμέτρησης στην Πάφο, όπου η ενίσχυση συγκεκριμένων κομμάτων και η αναδιαμόρφωση της εκπροσώπησης αποτελούν ήδη βασικά χαρακτηριστικά της εκλογικής εικόνας.

Στην εκλογική περιφέρεια Πάφου οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι ανέρχονται σε 47.421. Ψήφισαν 34.428 ποσοστό 72,6%. Η αποχή ανήλθε στο 12.993 ποσοστό 27,4%. Έγκυρα ψηφοδέλτια 33,623 ποσοστό 97,66% , άκυρα 626 ποσοστό 1,82% και τα λευκά ανήλθαν σε 179 ποσοστό 0,52%. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός στην εκλογική περιφέρεια Πάφο εξασφάλισε δύο έδρες και ποσοστό 29,5% ή 9.906 ψήφους. Το ΑΚΕΛ στην Πάφο εξασφάλισε 1 έδρα , ποσοστό 22,1 % , ή 7.444 ψήφους. Το Δημοκρατικό κόμμα στην Πάφο εξασφάλισε μία έδρα και ποσοστό 16,8% ή 5.662 ψήφους. Το Εθνικό Λαικό Μέτωπο ( Ε.ΛΑ.Μ) εξασφάλισε μία έδρα και ποσοστό 7,8% ή 2.639 ψήφους .

Το Κ.Σ.ΕΔΕΚ στην Πάφο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει έδρα και έλαβε 6,2% ή 2.068 ψήφους.

Το Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο δεν εξασφάλισε στην Πάφο έδρα, αλλά έλαβε ποσοστό 4,1% ή 1.377 ψήφους. Η Άμεση Δημοκρατία της Κύπρου εξασφάλισε ποσοστό στην Πάφο 3,3% ή 1.122 ψήφους . Η Δημοκρατική Παράσταξη – Συν. Δημοκρατ. Δυνάμεων δεν εξασφάλισε έδρα και έλαβε ποσοστό 3,2 % και 1073 ψήφους. Οι Ενεργοί Πολίτες στην Πάφο – Κιν Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών δεν εξασφάλισαν έδρα και έλαβαν ποσοστό 2,8% και 933 ψήφους. Το ΒΟΛΤ στην Πάφο δεν εξασφάλισαν έδρα και έλαβαν ποσοστό 1,3% και 425 ψήφους. Το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών στην Πάφο εξασφάλισαν 0,9% ποσοστό και 310 ψήφους .

Ο Σάββα Κυριάκος ο ανεξάρτητος υποψήφιος εξασφάλισε ποσοστό 0,6 % και 194 ψήφους. Το Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα (ΔΕΚ) εξασφάλισε ποσοστό 0,5 % και 162 ψήφους. Το κόμμα Σήκου Πάνω εξασφάλισε ποσοστό 0,4% και 151 ψήφους. Ο Αγρονόμος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα εξασφάλισε ποσοστό 0,1% και 47 ψήφους. Το Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι» εξασφάλισε ποσοστό 0,1% και 46 ψήφους. Ο ανεξάρτητος υποψήφιος Ανδρέας Ευστρατίου 0,1% και 45 ψήφους. Το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου εξασφάλισε 0,1% και 19 ψήφους.

