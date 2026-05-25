Δυσφορία από Λαρνακείς

Σύγχυση και ταλαιπωρία προκλήθηκαν χθες το πρωί κατά την προσέλευση πολιτών για να ψηφίσουν σε δύο εκλογικά κέντρα της Δροσιάς, στη Λάρνακα, και συγκεκριμένα στα δημοτικά σχολεία της περιοχής που βρίσκονται το ένα απέναντι στο άλλο. Τα προβλήματα προέκυψαν καθότι αποφασίστηκε να γίνει διαχωρισμός των προσφύγων εκλογέων από τους Λαρνακείς, γεγονός που δυσκόλεψε ορισμένους ψηφοφόρους, κυρίως ηλικιωμένα άτομα, να βρουν το εκλογικό τους κέντρο. Προσερχόμενοι, λοιπόν, στο εκλογικό κέντρο που παραδοσιακά ψήφιζαν κατά τις προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες, κάποιοι ενημερώθηκαν επιτόπου ότι θα έπρεπε να μεταβούν στο απέναντι σχολείο για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Η σύγχυση

Σε κάποια στιγμή προκλήθηκε σύγχυση και ταλαιπωρία, ενώ ένα ζευγάρι ηλικιωμένων αποχώρησε από το δημοτικό σχολείο λέγοντας πως δεν επρόκειτο να ψηφίσει… Δεν ήταν λίγοι οι ψηφοφόροι που έφτασαν στα δύο δημοτικά σχολεία της Δροσιάς κι ενημερώθηκαν εκείνη τη στιγμή πως θα έπρεπε να μεταβούν στο άλλο σχολείο για να ψηφίσουν. Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση για τους ηλικιωμένους καθώς και για τα άτομα με κινητικές δυσκολίες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να μετακινηθούν. Το συγκεκριμένο ζευγάρι, έπειτα από αρκετά λεπτά αναμονής και συνεχών παραπομπών από το ένα εκλογικό κέντρο στο άλλο, δυσανασχέτησε και αποφάσισε να αποχωρήσει χωρίς να ψηφίσει, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκε έγκαιρα για τις αλλαγές που είχαν γίνει. Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί πως οι εργαζόμενοι στα εκλογικά κέντρα της περιοχής Δροσιάς κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας ώστε να εξυπηρετήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα όσους πολίτες δεν γνώριζαν πού θα έπρεπε να ψηφίσουν εξαιτίας της αλλαγής.