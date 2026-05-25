Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο αθλητισμό στο Δήμο Πάφου

Ο Δήμος Πάφου φιλοξένησε ένα δυναμικό διήμερο αθλητισμού το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως σημείο αναφοράς για σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις στην Κύπρο.

Στην καρδιά της Κάτω Πάφου, η Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου μετατράπηκε σε επίκεντρο της δράσης με τη διεξαγωγή του ALLWYN Paphos 3x3, μιας διοργάνωσης που πλέον έχει καθιερωθεί ως θεσμός.

Με τη συμμετοχή αθλητών όλων των ηλικιών και επιπέδων, το τουρνουά ανέδειξε τη δυναμική του αθλήματος της καλαθόσφαιρας 3x3, προσελκύοντας πλήθος θεατών και δημιουργώντας ένα ζωντανό και γιορτινό κλίμα στην πόλη.

Παράλληλα, η παραλία των Αλυκών φιλοξένησε τον Μαραθώνιο Ανοικτής Θαλάσσης, ενισχύοντας την εικόνα της Πάφου ως προορισμού που συνδυάζει τον αθλητισμό με το φυσικό της περιβάλλον.

Η διοργάνωση συγκέντρωσε δεκάδες αθλητές και επισκέπτες. Ξεχωριστή στιγμή του διημέρου αποτέλεσε ο φιλανθρωπικός αγώνας καλαθόσφαιρας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το απόγευμα, ανάμεσα στην ομάδα του Δήμου Πάφου και την ομάδα του Enavsma Foundation. Η αναμέτρηση αυτή ανέδειξε την κοινωνική διάσταση του αθλητισμού, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς, ενώ συγκίνησε το κοινό που παρευρέθηκε για να στηρίξει τον σκοπό της εκδήλωσης.

Οι διοργανώσεις αυτές πρόσφεραν πλούσιο θέαμα και ευκαιρίες συμμετοχής, αλλά συμβάλλοντας παράλληλα στην προβολή της Πάφου ως αθλητικό προορισμό.

Παράλληλα, ενίσχυσαν την τοπική οικονομία και προώθησαν αξίες όπως η ευγενής άμιλλα, η συνεργασία και η κοινωνική ευαισθησία.

Ο Δήμος Πάφου συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα παρόμοιες πρωτοβουλίες, επενδύοντας στον αθλητισμό ως μέσο ανάπτυξης και ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας.