Μ.ΕΡ.Α.: Ανοίγει τον δρόμο στην αγορά εργασίας για ενήλικες με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες - Εγκαινιάστηκαν οι νέες εγκαταστάσεις στη Λευκωσία

Aναβαθμισμένες δωρεάν υπηρεσίες και σύγχρονο, λειτουργικό και υποστηρικτικό περιβάλλον για τους εξυπηρετούμενους και τις οικογένειές τους θα προσφέρονται στη Μονάδα Εργασιακής Αποκατάστασης Λευκωσίας (Μ.ΕΡ.Α.), που εγκαινιάστηκε την 25η Μαΐου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Η Μ.ΕΡ.Α., αναφέρει, αποτελεί μέρος του δικτύου υπηρεσιών της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, η οποία τέθηκε αρχικά σε λειτουργία το 2002 και πρόσφατα μεταφέρθηκε στις νέες της εγκαταστάσεις, που εγκαινιάστηκαν.

Σημειώνει ότι βασικός στόχος της Μ.ΕΡ.Α. είναι η υποστήριξη ενήλικων ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες στην ένταξη και επανένταξή τους στην ανοικτή αγορά εργασίας, αναδεικνύοντας την εργασία ως βασικό πυλώνα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, κοινωνικής ένταξης, αξιοπρέπειας και ενδυνάμωσης.

Μέσα από την εφαρμογή του Μοντέλου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης, παρέχεται στους εξυπηρετούμενους εξατομικευμένη αξιολόγηση, επαγγελματικός προσανατολισμός, καθοδήγηση, τοποθέτηση σε χώρους εργασίας και συνεχής υποστήριξη, τόσο προς τους ίδιους όσο και προς τους εργοδότες, ενώ προωθείται η ευαισθητοποίηση της κοινότητας και των επιχειρήσεων γύρω από θέματα ψυχικής υγείας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καταπολέμηση του στίγματος, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Μ.ΕΡ.Α. στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα, η οποία περιλαμβάνει εργοθεραπευτές, ψυχολόγο και νοσηλευτικό λειτουργό ψυχικής υγείας, ενώ υποστηρίζεται και από καθοδηγητές εργασίας, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων, συνεχίζει ο Οργανισμός.

Σημειώνει ότι σημαντικοί συνεργάτες και σταθεροί υποστηρικτές της Μ.ΕΡ.Α. από την αρχή της λειτουργίας της αποτελούν ο Σύνδεσμος Προστασίας της Ψυχικής Υγείας Λευκωσίας και το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων και της αποστολής της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, χαιρετισμό κατά τη διάρκεια της τελετής απηύθυνε η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Δρ. Άννα Παραδεισιώτη, η οποία ανέφερε ότι «καθώς η εργασία δεν αποτελεί μόνο μέσο βιοπορισμού, αλλά και πηγή αυτοεκτίμησης, ανεξαρτησίας, δημιουργικότητας και κοινωνικής συμμετοχής, η αποστολή της Μ.ΕΡ.Α. αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στη σύγχρονη εποχή». Όπως σημείωσε, «ο νέος αυτός χώρος φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο και ανθρώπινο περιβάλλον, όπου κάθε άτομο θα μπορεί να αισθάνεται αποδεκτό, σεβαστό και ουσιαστικά υποστηριζόμενο».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΥπΥ, Μαρίνος Καλλής, τόνισε ότι «η Μονάδα Εργασιακής Αποκατάστασης εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση μέσα από τη συνεργασία εξειδικευμένης ομάδας επαγγελματιών και την υποστήριξη Καθοδηγητών Εργασίας». Όπως ανέφερε, στόχος της είναι «η εκπαίδευση και η στήριξη ατόμων στην αναζήτηση, ένταξη και διατήρηση θέσεων εργασίας», προσθέτοντας ότι ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας «στηρίζει έμπρακτα τέτοιες πρωτοβουλίες και προωθεί καινοτόμες πολιτικές προς όφελος των ασθενών και των οικογενειών τους».

Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ανέφερε ότι «το Υπουργείο Υγείας υλοποιεί μια στοχευμένη στρατηγική μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, με κύριο άξονα τη μετάβαση από το ιδρυματικό μοντέλο φροντίδας σε ένα σύγχρονο, κοινοτικό και δικτυωμένο σύστημα υπηρεσιών».

Πηγή: ΚΥΠΕ