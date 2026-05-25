Κατέρρευσε τοίχος και μέρος της οροφής σπιτιού στη Λάρνακα – Διέμεναν αλλοδαποί από τις Φιλιππίνες

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αρχές στη Λάρνακα, καθώς φαίνεται να κατέρρευσε τοίχος και μέρος της οροφής σπιτιού στην περιοχή Μητρόπολης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Π», πρόκειται για πλίθινη κατασκευή και μέσα διέμεναν τρεις αλλοδαπές από τις Φιλιππίνες, οι οποίοι ενοικίαζαν το οίκημα. Όπως αναφέρουν οι αρχές, δεν υπήρξε τραυματισμός καθώς οι τρεις γυναίκες βρίσκονταν σε άλλο σημείο του σπιτιού και βγήκαν χωρίς να τραυματιστούν.

Δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρέθηκαν στο σημείο, έτσι ώστε να ερευνήσουν για τυχόν άτομα που μπορεί βρίσκονταν στο κτήριο εγκλωβισμένα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης και κλιμάκιο του ΕΟΑ Λάρνακας βρέθηκε επίσης στο σημείο, το σπίτι θα σφραγιστεί και οι τρεις γυναίκες θα φιλοξενηθούν σε άλλο χώρο.

Υπενθυμίζεται ότι πριν μόλις τέσσερις μέρες, κατέρρευσε η οροφή εγκαταλελειμμένου κτηρίου στη Λάρνακα, το οποίο δεν βρισκόταν στη λίστα με τις επικίνδυνες οικοδομές του ΕΟΑ, θέτοντας τις τοπικές αρχές σε συναγερμό.