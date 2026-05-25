Διαμαρτυρία υποστηρικτών του Τυχικού έξω από το Δημοτικό Μέγαρο - «Η Πάφος δεν δέχεται κανέναν Μοιχεπιβάτη»

Αύριο αναμένεται η απόφαση για την πλήρωση του Μητροπολιτικού θρόνου Πάφου.

Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας ομάδα υποστηρικτών του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού έξω από το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου, εκφράζοντας την αντίθεσή της στις διαδικασίες για εκλογή νέου Μητροπολίτη στην Πάφο.

Οι διαμαρτυρόμενοι κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Η Πάφος έχει Μητροπολίτη τον Τυχικό», «Ο μόνος νόμιμος και κανονικός», «Δεν αναγνωρίζουμε κανέναν Μοιχεπιβάτη» και «Η Πάφος δεν δέχεται κανέναν Μοιχεπιβάτη», διατρανώνοντας τη στήριξή τους προς τον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό και την αντίθεσή τους στην πλήρωση του Μητροπολιτικού θρόνου.

Σημειώνεται ότι, μετά την υποβολή τεσσάρων  υποψηφιοτήτων, αύριο αναμένεται κατά τη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου να ληφθούν αποφάσεις αναφορικά με την πλήρωση του Μητροπολιτικού θρόνου Πάφου.

 

 

