Βαφεάδης από την Ορεινή Πάφο: «Να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα των κοινοτήτων και να καταπολεμήσουμε την αστυφιλία»

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, δήλωσε σήμερα πως στόχος της κυβέρνησης είναι η εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα που απασχολούν τα τρία συμπλέγματα της Ορεινής Πάφου.

Ο κ. Βαφεάδης πραγματοποίησε επίσκεψη στην κοινότητα Στατού Αγίου Φωτίου, όπου είχε συνάντηση με εκπροσώπους από τις κοινότητες του συμπλέγματος Ημιορεινής Πάφου, του συμπλέγματος Ορεινής Πάφου και του συμπλέγματος Κοιλάδας Διαρίζου και Ξεροποτάμου. Σκοπός μας, ανέφερε, είναι «να βοηθήσουμε τον κόσμο, να λύσουμε προβλήματα και να καταπολεμήσουμε την αστυφιλία, να βελτιώσουμε τη συνδεσιμότητα», κάτι που, όπως σημείωσε, «εξυπακούει όχι μόνο ένα καλύτερο οδικό δίκτυο αλλά και μια καλύτερη υπηρεσία λεωφορείων».

Ο κ. Βαφεάδης επεσήμανε επίσης πως το οδικό δίκτυο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την οδική ασφάλεια. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα, τονίζοντας πως επιθυμούν να ακούσουν τους κοινοτάρχες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά, αφού, όπως είπε, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και γνωρίζουν καλύτερα από όλους τις ανάγκες των κατοίκων. «Εμείς είμαστε εδώ για να ακούσουμε, να καταγράψουμε. Ό,τι μπορούμε να λύσουμε σήμερα θα το κάνουμε και ό,τι χρειάζεται δουλειά θα το καταγράψουμε, με αποτελέσματα και ενημέρωση, σε μια συζήτηση που θέλουμε να είναι συνεχής με τον κόσμο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά τους κατοίκους της ορεινής Πάφου που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της υπαίθρου. Κληθείς να σχολιάσει το ζήτημα της αστυφιλίας και τον τρόπο αντιμετώπισής του από το Υπουργείο του, ο κ. Βαφεάδης ανέφερε πως στη μεγάλη εικόνα προτεραιότητα έχουν η εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, η πρόσβαση στην εργασία και η παιδεία.

Όπως σημείωσε, αυτά είναι τα σημαντικότερα στοιχεία που επιθυμούν οι οικογένειες προκειμένου να παραμείνουν στον τόπο τους. Πρόσθεσε ότι κάθε Υπουργείο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, καταβάλλει προσπάθειες για να δώσει λύσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε εκ νέου στη σημασία της βελτίωσης της συνδεσιμότητας και της ασφαλούς πρόσβασης των πολιτών στις βασικές υπηρεσίες. Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Χριστοφίνας, δήλωσε ότι υπάρχει εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων, η οποία βασίζεται σε τρεις κύριους άξονες πολιτικής προτεραιότητας. Για να παραμείνει ο κόσμος στην ύπαιθρο, ανέφερε, απαιτείται άμεση και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, ισότιμη πρόσβαση στην παιδεία και την εκπαίδευση, ενώ ο τρίτος πυλώνας αφορά το οδικό δίκτυο και τις ασφαλείς οδικές μεταφορές. Όπως είπε, έχουν γίνει σημαντικά βήματα και στους τρεις αυτούς τομείς, ωστόσο η Πολιτεία οφείλει να προχωρήσει ακόμη περισσότερο. «Είμαστε εδώ για να ακούσουμε και τα πιο ιδιαίτερα προβλήματα των κοινοτήτων. Εκεί που μπορούμε να δώσουμε άμεσες λύσεις, να τις δώσουμε», ανέφερε.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι σε ζητήματα που απαιτούν μακροχρόνια στρατηγική χρειάζεται να ξεκινήσει έγκαιρα ο σχεδιασμός, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των απαραίτητων έργων και δράσεων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Στατού Αγίου Φωτίου, Μιχαήλ Κίμωνος, ευχαρίστησε την Πολιτεία για το ενδιαφέρον που επιδεικνύει για την ύπαιθρο και σημείωσε ότι, παρόλο που το οδικό δίκτυο έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα σε ορισμένα σημεία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη σύνδεση με την αστική περιοχή της Πάφου. Όπως ανέφερε, υπάρχουν επικίνδυνα σημεία όπου πραγματοποιούνται συνεχώς παρεμβάσεις, ωστόσο απαιτείται η λήψη μέτρων για οριστική αποκατάσταση των προβλημάτων.

Αναφερόμενος στις δημόσιες συγκοινωνίες, ο κ. Κίμωνος είπε ότι κατατέθηκαν εισηγήσεις για αύξηση των δρομολογίων κατά τα Σαββατοκύριακα, με στόχο την ενίσχυση της επισκεψιμότητας στις κοινότητες της περιοχής. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές των ορεινών κοινοτήτων ως προς τη φοίτησή τους. Όπως είπε, ένας μαθητής πρέπει να ξυπνά πολύ νωρίς για να μεταβεί στο σχολείο, υποστηρίζοντας ότι σήμερα οι μαθητές των ορεινών περιοχών είναι οι πιο ταλαιπωρημένοι Κύπριοι πολίτες. Παράλληλα, σημείωσε ότι την ίδια ταλαιπωρία βιώνουν και οι γονείς τους, καθώς και οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους, εξαιτίας των δυσκολιών που δημιουργούνται από τις αποστάσεις και τις υφιστάμενες συγκοινωνιακές συνθήκες.