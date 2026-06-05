Οζτουρκλέρ: Στόχος το 2028 για αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας-κατεχομένων

Στόχος είναι να ολοκληρωθεί έως το 2028 ο αγωγός φυσικού αερίου που σχεδιάζεται να συνδέσει την Αλάνια με τα κατεχόμενα, υποστήριξε ο «πρόεδρος της βουλής» Ζίγια Οζτουρκλέρ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Μαλάτεια της Τουρκίας.

Ο κ. Οζτουρκλέρ χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερα σημαντικό για την ενεργειακή ασφάλεια και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων, σημειώνοντας ότι το θέμα συζητήθηκε πρόσφατα στην Άγκυρα μεταξύ του «πρωθυπουργού» Ουνάλ Ουστέλ και του Αντιπροέδρου της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ.

Μιλώντας σε διάσκεψη με θέμα «Το Κυπριακό από το παρελθόν στο μέλλον και η εθνική μας υπόθεση», υποστήριξε ακόμη ότι «ισχυρή Τουρκική Δημοκρατία σημαίνει ισχυρή τδβκ» όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος, ενώ είπε ότι οι δεσμοί Τουρκίας και κατεχομένων είναι «αδιάρρηκτοι».

Αναφερόμενος στην τουρκική εισβολή του 1974, δήλωσε ότι αποτέλεσε «σημείο καμπής για την ύπαρξη του τουρκοκυπριακού λαού», υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση διασφάλισε την επιβίωση των Τουρκοκυπρίων.

Παράλληλα, επικαλέστηκε έργα όπως το νέο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, νοσοκομεία και υποδομές ως ενδείξεις της τουρκικής στήριξης προς τα κατεχόμενα.

Στο περιθώριο των επαφών του στη Μαλάτεια, ο κ. Οζτούρκλερ επισκέφθηκε επίσης τον διοικητή της 2ης Στρατιάς της Τουρκίας, Zorlu Topaloğlu, με τον οποίο συζήτησε ζητήματα που αφορούν την Κύπρο και τις δραστηριότητες της στρατιωτικής διοίκησης.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ