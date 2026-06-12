Υπό κράτηση 32χρονος για τέσσερις υποθέσεις απόπειρας καταστροφής περιουσίας και εμπρησμού ασθενοφόρων

Στην σύλληψη 32χρονου Ελληνοκύπριου υπόδικου προχώρησε η Αστυνομία Πάφου για τέσσερις υποθέσεις απόπειρας καταστροφής περιουσίας και εμπρησμού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων που αφορούν απόπειρα εμπρησμού, απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες, εμπρησμό ασθενοφόρων, καθώς και κατοχή και χρήση εκρηκτικών υλών, η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης ενός προσώπου ηλικίας 32 ετών υπόδικου στις κεντρικές φυλακές ο οποίος και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διευκόλυνσης των αστυνομικών εξετάσεων. Εναντίον του 32χρονου εξασφαλίστηκε μαρτυρία κατά .

Τα υπό διερεύνηση αδικήματα διαπράχθηκαν κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026, στην επαρχία Πάφου και συγκεκριμένα στις 28.4.26, στις 30.4.26, και στις 3.5.26 αφορούν τοποθέτηση εκρηκτικής ύλης ( χειρομβοβίδας σε κατοικία) μχειροβομβίδα στην κατοικία, απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλης και εμπρησμό ασθενοφόρων σε ιδιωτική κλινική.

Επίσης τέταρτη ξεχωριστή υπόθεση από τις πιο πάνω αφορά καταστροφή περιουσίας αδίκημα που διαπράχθηκε στις 13.5.26.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις