Επιστολή τ/κ οργανώσεων νεολαίας στον Γκουτέρες: Ζητούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους

Κοινή επιστολή επέδωσαν στον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, τ/κ οργανώσεις νεολαίας από διάφορους χώρους, την οποία επέδωσε στον επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού ο Χουσεΐν Αράν που εκπροσώπησε Τ/κ νέους στη συνάντηση ΜΚΟ με τον ΓΓ, την Τρίτη.

Σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι στην επιστολή τονίζεται η σημασία των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης για την αντιμετώπιση των περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι Τουρκοκύπριοι νέοι και των αρνητικών τους επιπτώσεων σε πολλούς τομείς, από την εκπαίδευση και τον αθλητισμό έως τον πολιτισμό και τη διεθνή εκπροσώπηση.

Τέθηκε επίσης το ζήτημα μη απόδοσης κυπριακής ιθαγένειας - και κατ' επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - από πολλούς νέους Τουρκοκυπρίους που γεννήθηκαν από μικτούς γάμους. Η κοινή επιστολή αναφέρει επίσης ότι οι νέοι παραμένουν προσηλωμένοι στον ειρηνικό διάλογο και σε μια συνολική, δίκαιη λύση, προσθέτοντας ότι συγκεκριμένα βήματα που θα επέτρεπαν στους Τουρκοκύπριους νέους να οικοδομήσουν ισχυρότερους δεσμούς με τη διεθνή κοινότητα θα ενίσχυαν την εμπιστοσύνη πριν από μια λύση και θα συνέβαλαν σε μια βιώσιμη, συνολική λύση.

Η επιστολή υπογράφηκε από κοινού από την αμερικανική ένωση Τ/κ φοιτητών, τον ανεξάρτητο σύνδεσμο νέων, τον ανεξάρτητο σύνδεσμο νέων Ευρώπης, την οργανώσεις νεολαίας του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΚΕ) του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΚ), του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ) του κόμματος του Λαού (ΚΛ), του Κόμματος Κοινωνικής Δικαιοσύνης και Αγώνα (TAM), τον σύνδεσμο ψηφιακού πολιτισμού, την πλατφόρμα συνέλευσης νέων Αμμοχώστου, την Genç GİKAD, την ένωση κέντρων νεότητας, την κοινότητα βιώσιμης ζωής Green Hub, τον όμιλο νεολαίας HASDER, τον σύνδεσμο νέων γιατρών, τον σύνδεσμο φοιτητικής οργάνωσης Τ/κ, τον σύνδεσμο νέων επιχειρηματιών (GİAD), το κίνημα φιλελεύθερης δημοκρατίας, τον σύνδεσμο κέντρων νεολαίας Αμμοχώστου, την οργανωτική επιτροπή Söz Gençte, την διακοινοτική διάσκεψη νεανικής διπλωματίας (ICYDC), την οργάνωση Νεολαίας και την νεολαία Ενωμένη Κύπρος.

Σερντάρ Ντενκτάς

Ο Σερντάρ Ντενκτάς, πρόεδρος του κόμματος Κοινωνικής Δικαιοσύνης και Αγώνα (TAM), δήλωσε ότι τα ισχύοντα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την Κύπρο έχουν καταστεί ξεπερασμένα και μια νέα διαδικασία διαπραγμάτευσης δεν μπορεί να αποφέρει διαρκή αποτελέσματα χωρίς αλλαγή στο status quo στο νησί και στα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος TAM, ο κ. Ντενκτάς σχολιάζοντας την επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο ανέφερε ότι το ψήφισμα 186 του ΣΑ εξακολουθεί να αναγνωρίζει την ελληνοκυπριακή πλευρά ως την μόνη νόμιμη κυβέρνηση του νησιού και η «ελληνοκυπριακή διοίκηση» - όπως αναφέρθηκε στην Κυβέρνηση της ΚΔ - δεν αισθάνεται την ανάγκη για συμφωνία λόγω αυτής της κατάστασης. Εξέφρασε την εκτίμηση οι τρέχουσες διπλωματικές πρωτοβουλίες δεν θα οδηγήσουν σε κανένα αποτέλεσμα.

Ο ΟΗΕ, συνέχισε, θα πρέπει να επανεξετάσει τα ξεπερασμένα - κατά την έκφρασή του - ψηφίσματα και η αποδοχή της ύπαρξης «δύο ισότιμων λαών στο νησί» είναι απαραίτητη για την επίτευξη σταθερότητας στην Κύπρο και την περιοχή. Το μοντέλο ομοσπονδίας, το οποίο συζητείται εδώ και χρόνια, δεν έχει αποφέρει αποτελέσματα, πρόσθεσε λέγοντας ότι για να ληφθεί σοβαρά υπόψη το ψευδοκράτος ως «ανεξάρτητο κράτος», είναι απαραίτητη η αποτελεσματική διεθνής εκπροσώπηση, μαζί με την Τουρκία.

ΚΕΚ

Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της επίσκεψης Γκουτέρες στην Κύπρο ήταν η κατ' αρχήν συμφωνία των πλευρών για τη διεξαγωγή διεθνούς διάσκεψης 5+1, αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος Ενωμένης Κύπρος. «Το δεύτερο σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι ο Γενικός Γραμματέας δήλωσε ότι θα εργαστεί σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής θα καταγραφεί».

Το ΚΕΚ κάνει λόγο σε οδικό χάρτη που πρέπει να ακολουθηθεί κι έχει καθοριστεί με σαφήνεια. Θεωρεί επίσης ότι η ανακοίνωση της ημερομηνίας της διεθνούς διάσκεψης 5+1 μετά από επαρκή πρόοδο είναι μια ορθή προσέγγιση. «Οι δείκτες εξακολουθούν να δείχνουν ότι υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα. Καλούμε τις πλευρές να βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος» προστίθεται.

Τονίζεται επίσης η σημασία της αποτελεσματικής συμμετοχής της ΕΕ στις προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ θα είναι καθοριστικές σε αυτή τη διαδικασία. Η προειδοποίηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ότι εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, οι συγκρούσεις στην περιοχή θα μπορούσαν να εμπλέξουν και την Κύπρο στη σύγκρουση, είναι σημαντική και θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τα εμπλεκόμενα μέρη, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ