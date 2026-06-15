Η Κύπρος στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής άμυνας: Έναρξη της 8ης Ολυμπιάδας ΚΠΑΑ και του EUMACS 2026 στην Πάφο

Με την παρουσία εκπροσώπων ευρωπαϊκών θεσμών, στρατιωτικών ακαδημιών και κρατικών αρχών από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Αρχαίο Ωδείο Πάφου η επίσημη τελετή έναρξης της 8ης Ολυμπιάδας Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και της ετήσιας συνάντησης των Διοικητών των Παραγωγικών Σχολών της ΕΕ (EUMACS 2026), διοργανώσεις που φιλοξενεί η Κύπρος στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ασφάλειας και Άμυνας και την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Ανταλλαγή Νέων Αξιωματικών (Military Erasmus), διοργανώνουν από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου 2026 δύο κορυφαίες ευρωπαϊκές δράσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Η τελετή έναρξης, που πραγματοποιήθηκε σε ένα από τα πλέον εμβληματικά μνημεία της Κύπρου στο Αρχαίο Ωδείο , σηματοδότησε την έναρξη των εργασιών των διοργανώσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν νέους αξιωματικούς, σπουδαστές στρατιωτικών ακαδημιών, διοικητές και διευθυντές στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Άμυνας Κώστας Φυτιρής εκ μέρους του ΠτΔ κ. Νίκου Χριστοδουλίδη τόνισε ότι η διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ενώ υπογράμμισε τον συμβολισμό της επιστροφής της Ολυμπιάδας ΚΠΑΑ στην Κύπρο, από όπου ξεκίνησε το 2012 κατά την πρώτη Κυπριακή Προεδρία.

Όπως ανέφερε, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, η ευρωπαϊκή συνεργασία στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας αποτελεί αναγκαιότητα και όχι επιλογή, καθώς οι σύγχρονες απειλές εκτείνονται από τις ένοπλες συγκρούσεις και την αστάθεια έως τις κυβερνοεπιθέσεις, τις υβριδικές απειλές και την παραπληροφόρηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή της Ολυμπιάδας ΚΠΑΑ στην καλλιέργεια κοινής στρατηγικής κουλτούρας μεταξύ των νέων αξιωματικών της Ευρώπης, καθώς και στη σημασία του EUMACS ως πλατφόρμας συνεργασίας μεταξύ των στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των κρατών-μελών.

Εξάλλου σε δηλώσεις του ο Υπουργός Άμυνας επεσήμανε ότι η διοργάνωση αποτελεί γεγονός «τεράστιας σημασίας» για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρώπης, καθώς δίνει την ευκαιρία σε νέους αξιωματικούς από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να αναπτύξουν δεσμούς συνεργασίας, να ανταλλάξουν απόψεις και να διαμορφώσουν κοινές αντιλήψεις για τα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας. Όπως σημείωσε, η πρωτοβουλία ξεκίνησε από την Κύπρο το 2012 και εξελίχθηκε σε θεσμό που αγκαλιάστηκε από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Τώρα που η Κύπρος ασκεί εκ νέου την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε αυτή τη σημαντική συνάντηση στην αρχαία Πάφο, συνεχίζοντας την κοινή προσπάθεια για την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας», ανέφερε.

Ερωτηθείς για την πορεία της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας, ο κ. Φυτιρής υπογράμμισε ότι, παρά τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ο στόχος παραμένει η διαμόρφωση μιας πλήρως συντονισμένης και κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας σε πρακτικό επίπεδο για όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο μεταξύ τη σημασία της ταυτόχρονης φιλοξενίας δύο σημαντικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας υπογράμμισε ο Διευθυντής της Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας στις Βρυξέλλες, Συμεών Ζαμπάς. Σε δηλώσεις του, ο κ. Ζαμπάς ανέφερε ότι για πρώτη φορά πραγματοποιούνται ταυτόχρονα στην Κύπρο δύο μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η πρώτη είναι η Σύνοδος των Διοικητών των Παραγωγικών Σχολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMACS 2026), στην οποία συμμετέχουν διοικητές στρατιωτικών ακαδημιών και παραγωγικών σχολών από περισσότερες από 20 ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, διεξάγεται η 8η Ολυμπιάδα της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), στην οποία συμμετέχουν σπουδαστές παραγωγικών σχολών από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δοκιμασίες γνώσεων και συγγραφή δοκιμίων γύρω από ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας, με την προετοιμασία των συμμετεχόντων να έχει ξεκινήσει εδώ και έναν χρόνο. Όπως εξήγησε ο κ. Ζαμπάς, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012, στον ίδιο χώρο διεξαγωγής.

Η επιτυχία που σημείωσε τότε ο θεσμός οδήγησε στην καθιέρωσή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη διοργάνωση να πραγματοποιείται πλέον κάθε δύο χρόνια από το κράτος που ασκεί την προεδρία της ΕΕ. Ο Διευθυντής της Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας εξέφρασε την περηφάνια του για τη φετινή διοργάνωση, σημειώνοντας ότι οι θεματικές ενότητες έχουν εμπλουτιστεί με ζητήματα που απασχολούν έντονα τις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η παραπληροφόρηση και οι επιπτώσεις της στη δημοκρατία και την ασφάλεια, καθώς και η αλληγορία του Σπηλαίου του Πλάτωνα, ως εργαλείο προβληματισμού για την αντίληψη της πραγματικότητας και τη διαμόρφωση της κρίσης των πολιτών.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ευρωπαϊκής αμυντικής ολοκλήρωσης και στις προσδοκίες των πολιτών για έναν ενδεχόμενο κοινό ευρωπαϊκό στρατό, ο κ. Ζαμπάς διευκρίνισε ότι η βασική επιδίωξη των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι εθνικές ένοπλες δυνάμεις να διαθέτουν υψηλό επίπεδο διαλειτουργικότητας και αποτελεσματικής συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, καταβάλλονται προσπάθειες σε όλες τις παραγωγικές σχολές της ΕΕ για την ενσωμάτωση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα προγράμματα σπουδών τους. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων, αλλά και η καλλιέργεια μιας κοινής ευρωπαϊκής κουλτούρας ασφάλειας και άμυνας.

«Πρέπει να αντιληφθούμε από κοινού ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει συνολικά η Ευρώπη», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη κοινής στρατηγικής αντίληψης αποτελεί βασικό στοιχείο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας στο μέλλον.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας Fergal O'Regan, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Ανταλλαγή Νέων Αξιωματικών, συνταγματάρχης Harald Gell, καθώς και ο Διευθυντής της Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μετά την ολοκλήρωση των χαιρετισμών παρουσιάστηκε η θεατρική παράσταση «Η Αλληγορία του Σπηλαίου του Πλάτωνα», ένα έργο με έντονο συμβολισμό γύρω από τη γνώση, την παιδεία, την ηγεσία και την αναζήτηση της αλήθειας.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με δεξίωση στον χώρο του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου. Οι εργασίες της 8ης Ολυμπιάδας ΚΠΑΑ και του EUMACS 2026 θα συνεχιστούν μέχρι τις 19 Ιουνίου, με επίκεντρο τη στρατιωτική εκπαίδευση, την ανταλλαγή εμπειριών και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας.