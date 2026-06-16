Βραβείο για τους/τις μαθητές/τριες της Β΄ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Μεσόγης

Ο Παγκύπριος Διαγωνισμός Μαθητικής Δημιουργίας: «Φυτέψτε Ιστορίες και ο Κόσμος θα Ανθίσει» διοργανώνεται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου και της συμμετοχής της Κύπρου μέσω του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου (ΚΣΠΝΒ – ΙΒΒΥ Cyprus) στις δράσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα (IBBY).

Εντάσσεται στις δράσεις λογοτεχνικού πολυγραμματισμού που υλοποιούνται στα σχολεία όλων των βαθμίδων, και προάγει τη δημιουργική έκφραση των παιδιών με αφορμή τη λογοτεχνία. Το θέμα του διαγωνισμού ήταν «Η δική μας αφίσα, το δικό μας μήνυμα».

Οι μαθητές/τριες της Β΄ τάξης με τη βοήθεια των δασκάλων τους, Αναστασίας Τσούκκα και Αφροδίτης Χαραλάμπους, έγραψαν το δικό τους μήνυμα εμπνευσμένοι/ες από το μότο της αφίσας για το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου 2026: «Φυτέψτε Ιστορίες και ο Κόσμος θα Ανθίσει».

Οι μαθητές/τριες με οδηγό την πλούσια φαντασία τους, ταξίδεψαν σε πλανήτες Ιστοριών, όπου η νεράιδα των Ιστοριών μοίρασε σποράκια σε όλα τα παιδιά.

Τα παιδιά φύτεψαν τα σποράκια και οι πλανήτες γέμισαν πολύχρωμα φυτά με καρπούς αλλιώτικους.